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Игорь Тышкевич
Игорь Тышкевич

Политический обозреватель, аналитик Украинского института будущего.


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Цеплять на себя дополнительный груз в виде "спасения рейтингов Кабмина" – непозволительная роскошь для Зеленского

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Падение рейтингов правительства – Зеленский не будет спасать Гончарука.

Центр Разумкова опубликовал новые данные социологии, которые свидетельствуют о начавшемся обвале рейтингов Кабинета Министров Украины и премьера Гончарука в частности. Ситуация неприятна для власти, но если подумать, она логична и прогнозируема.

Высокие осенние рейтинги Верховной Рады и Кабинета Министров определялись не эффективностью их работы, а кредитом доверия президенту Зеленскому. Старт был дан неплохой, он позволял реализовать целый ряд непопулярных, но нужных мер. Естественно, что такие шаги уменьшали бы уровень доверия. И чиновники Кабмина, скорее всего, такими аргументами и воспользуются. И будут неправы. Среди тех, кто поддерживал Зеленского и проецировал поддержку на парламент и правительство, нет единого мнения о направлении развития страны. Поэтому проседание уровня доверия было прогнозируемым – любой шаг не удовлетворит часть твоих избирателей. Однако последовательная политика с четкой формулировкой ее целей, направлений, контуров и стратегического виденья позволяла бы сохранить ключевые группы поддержки и, как следствие, баланс доверия в положительном поле.

Вместо этого Кабинет Министров выбрал путь тактического метания, когда последовательно пошел против ожиданий практически всех групп избирателей. При этом стратегическое виденье, куда идет страна, так и не сформулировано. Результат налицо: граждане не видят пути развития, а замечают просто лихорадочные движения, подобные попыткам щенка догнать свой хвост. Вначале это умиляет буйством энергии, потом веселит, но рано или поздно наступает момент раздражения.

Доверие начинает падать. На этом фоне президент Зеленский может пойти на ряд публичных шагов, демонстрацию того, что он уверен в Кабинете Министров. То есть еще раз поделиться доверием граждан. Однако учитывая коммуникационные провалы ОП, сам президент тоже ощущает возможные проблемы. На этом фоне цеплять на себя дополнительный груз в виде "спасения рейтингов Кабмина" – непозволительная роскошь. Проще дать возможность Гончаруку и Ко попробовать выплыть самостоятельно, дистанцировавшись от буйства их энергии. Получится – это даст бонусы президенту. Не получится – тоже хорошо, Зеленский запустит процесс удержания своей легитимности выбором жертвенных баранов. То есть отставкой части правительства либо всего состава Кабмина как не оправдавших доверие. Резкий шаг создаст у населения впечатление того, что президент "держит руку на пульсе". Дальше начинается новый цикл доверия власти, но уже, видимо, без Гончарука (если тот не выплывет).

Источник: Ігар Тышкевіч / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Кабинет Министров, рейтинг, Владимир Зеленский, Игорь Тышкевич
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