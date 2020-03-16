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Игорь Тышкевич
Игорь Тышкевич

Политический обозреватель, аналитик Украинского института будущего.


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В Минске могут формально обидеться на Россию за закрытие границы. А дальше все просто – нет ничего более постоянного, чем временное

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Россия закроет границу с Беларусью! Если это будет так – можно сказать: "Спасибо, Кремль".

Суть в том, что в "интеграционной сказке" Беларусь не могла первой сказать "нет". Логика жанра – работая в системе "лозунги в обмен на деньги", ты не можешь соскочить с "лозунгов". То есть первым сказать: "За поребрик!".

Но если случится, что "поребрик" сам отвалит, в Минске могут "порвать два баяна" – формально обидеться, мол, мы со всей душой, а вы... После этого тоже зеркально "на временной основе" восстановить контроль. А дальше все просто – нет ничего более постоянного, чем временное.

И, разыгрывая карту обиды, вновь долго говорить об открытии границы, при этом утверждая свою приверженность идеям интеграции.

То есть Путин "обнулит" срок, почему бы в Беларуси не "обнулить" интеграцию – вернуться к состоянию 1995 года.

Одним словом, ждем-с.

Источник: Ігар Тышкевіч / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Беларусь, граница, Игорь Тышкевич
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