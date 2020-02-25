За 57 дней "нефтяной войны" с Беларусью российские компании-экспортеры уже потеряли не менее $1,35 млрд

Россия внезапно для многих сделала шаги навстречу Беларуси в идущем нефтяном споре. Вначале в Минск на встречу с Лукашенко прилетел руководитель "Роснефти" Игорь Сечин. О результатах разговора СМИ не сообщали. Прошло буквально два дня, и светящийся от радости Лукашенко сообщил, что ему позвонил Путин и предложил компромисс для выхода из состояния нефтяной войны. По версии президента Беларуси, РФ намерена компенсировать возможные потери от нефтяного маневра ($300 млн) и возобновить подачу сырья на белорусские НПЗ. По версии российских источников, речь идет всего лишь об уменьшении премии российским нефтяным компаниям. Тем не менее и в Минске, и в Москве в один голос говорят, что вопрос сдвинулся с мертвой точки и идут переговоры. При этом Лукашенко оперативно пересчитал сумму возможных потерь от налогового маневра с $300 млн до $420 млн и уже эта сумма будет озвучиваться как белорусская претензия.

Пойдет ли Россия на компромисс? Скорее всего, да. И на то есть не одна, а целых четыре причины, которые лежат на поверхности.

1. Транзит.

Российская Федерация имеет возможности обойти белорусский участок "Дружбы". Но все они значительно дороже, даже если пользоваться трубопроводной сетью "Транснефти" на российской территории. Подсчет разницы в ценах на транзит, анализ невыгодных для Беларуси условий ценообразования ставит под вопрос само существование "российской нефтяной дотации", поскольку выравнивание стоимости транзита хотя бы до уровня внутрироссийских цен на экспортных направлениях приводит к "обнулению" счетов: белорусский выигрыш на цене закупки нефти примерно равен российской выгоде от дешевого транзита. Выход же хотя бы на польские цены за прокачку сырья может дать Минску уже право говорить о финансировании российской экономики. Об этом детально с цифрами.

2. Западня, которую Россия создала себе сама.

Защищая кума Путина Медведчука и его нефтяной бизнес в Украине, Кремль наложил запрет на поставку нефтепродуктов в Беларусь (часть из них независимые от Медведчука украинские трейдеры везли в Украину). Но если нет нефти, нет и нефтепродуктов для российских сетей АЗС на белорусской территории. Завезти из РФ нельзя. Можно завезти из ЕС, но туда надо вначале поставить нефть (что дорого – см. п. 1), а далее завезти топливо на территорию ЕАЭС. А это ввозные пошлины, которые идут в белорусский бюджет.

3. Цена нефти Urals и недополученная прибыль российскими экспортерами.

Беларусь – это от 7% до 10% российского экспорта сырой нефти марки Urals. Если нет покупателя, получаем ситуацию превышения предложения над спросом. И российская нефть дешевеет относительно цен на марку Brent. Российские компании-экспортеры недополучают прибыль в размере от $27 млн в день (!) и больше. За 57 дней "нефтяной войны" они уже потеряли не менее $1,35 млрд. Это больше, чем выигрыш российского бюджета от нефтяного маневра. А воз и ныне там. Этот тезис подтверждается удивительной динамикой. Еще 18 февраля, до визита Сечина в Минск, разница составляла $5,5, а вот после разговоров о компромиссе разница начала падать и сегодня утром уже снизилась до $2,5.

4. Политика.

Интеграционная тема в Беларуси уже с начала нулевых получила название "нефть в обмен на поцелуи" либо "лозунги в обмен на деньги". То есть Беларусь говорила об интеграции лишь благодаря возможности получения дешевых энергоносителей. В этом видела обычную сделку купли-продажи: если вам для внутреннего пользования необходимо потешить свое эго наличием союзников, платите. Других резонов по большому счету нет. Если из формулы убрать составляющее "нефть", исчезают и "поцелуи".

Поэтому вопрос нефтяной войны лежит в области политики, а не экономики. И поэтому тему Путин обсуждает на Совете безопасности РФ, в котором нет ни одного нефтяника, но есть все силовики, включая руководителя СВР. И поэтому компромисс по нефти будет, но Беларуси расслабляться не стоит.

Источник: Ігар Тышкевіч / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора