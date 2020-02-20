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Украина готова к транзиту нефти в Беларусь – посол

Беларусь и Россия не могут договориться о поставках нефти с конца прошлого года. В связи с этим Минск начал искать других поставщиков. Посол Украины в Беларуси заверил, что Киев готов рассмотреть заявку Беларуси.

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Украина готова поддержать Беларусь в любом начинании, заявил Кизим
Украина готова поддержать Беларусь в любом начинании, заявил Кизим
Фото: Посольство Украины в Беларуси / Facebook

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим заявил о готовности транзита нефти через Украину в Беларусь. Об этом он сообщил агентству “БелаПАН” 18 февраля, пишет издание Naviny.by.

Кизим уточнил, что украинской стороне нужно знать объемы и сроки транзита, тогда Украина будет готова рассмотреть заявку от Беларуси. Также он отметил, что соответствующая позиция высказывалась в декабре 2019 во время межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Дипломат напомнил, что после того, как Россия ввела запрет на поставки топлива в Украину с 1 июня 2019 года, Беларусь “подставила плечо“, увеличив поставки нефти в Украину. Он подчеркнул, что Украина готова “поддержать Беларусь в любом начинании” в случае возникновении проблем.

Беларусь и Россия не могут договориться относительно стоимости нефти, тарифа на транзит через Беларусь и компенсации "за ухудшение экономики белорусских НПЗ" после так называемого налогового маневра в РФ.

В сентябре 2019 года Лукашенко заявил, что в случае, если Москва будет "наклонять" Минск, чтобы ввести рыночную цену на свою нефть, Беларусь возьмет сырье из Европы, перекрыв транзит российской нефти. После переговоров с Путиным 30–31 декабря Лукашенко дал поручение найти альтернативные источники поставок.

3 января 2020 года стало известно, что Беларусь 1 января приостановила выгрузку нефтепродуктов на экспорт. Агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе "Белнефтехима" подтвердили эту информацию, но подчеркнули, что приостановка носит временный характер.

4 января Россия и Беларусь договорились о поставках первой партии российской нефти по цене, в которую не входит премия для поставщика. По данным СМИ, поставлять нефть из России в Беларусь в январе собирались компании "Русснефть" и "Нефтиса". Вечером того же дня возобновили поставки сырья из РФ на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.

Беларусь начала поиски альтернативных поставок нефти взамен российской. Соответствующие предложения направлены в Украину, Польшу, Казахстан, Азербайджан и другие страны. 21 января Лукашенко заявил, что Беларусь будет стремиться поставлять с российского рынка 30–40% от необходимых объемов нефти.

26 января первая партия норвежской нефти поступила для переработки на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан" в Новополоцке. Всего в Беларусь должны поставить 86 тыс. т нефти с месторождения Johan Sverdrup.

Российская нефть идет в Беларусь и в другие страны по нефтепроводу "Дружба" – крупнейшей в мире системе магистральных нефтепроводов. Российская нефть поставляется в белорусский Мозырь, где нефтепровод разветвляется на две ветки: северную (по территории Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южную (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).

Теги: Украина, Беларусь, Игорь Кизим, транзит нефти
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