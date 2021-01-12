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Илия Куса
Илия Куса

Эксперт по международной политике Украинского института будущего.


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Восемь дней до инаугурации, а администрация Трампа работает вовсю, чтобы оставить Байдену наследие, которое ему будет сложно изменить

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Последние штрихи к картине.

Несмотря на произошедшее в Вашингтоне, Дональд Трамп все же подготовил еще пару сюрпризов приходящей администрации Байдена во внешней политике.

1. Вчера США снова вернули Кубу в список стран – спонсоров терроризма. Это осложняет избранному президенту Байдену возможность реанимировать политику Обамы по нормализации отношений с Гаваной.

Кстати, любопытный прецедент, который может обесценить некоторые договоренности США (и их способность торговаться этим) с другими странами. Недавно ведь из списка стран – спонсоров терроризма Штаты вычеркнули Судан в рамках политической сделки по признанию Израиля.

2. Кроме того, Госдепартамент заявил о планах признать шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене иностранной террористической организацией (FTO) из-за поддержки Ирана. Этот шаг способен сорвать мирные переговоры и гуманитарные операции ООН в Йемене.

Хуситы являются стороной конфликта, но не просто каким-то пришлым бандформированием, захватившем столицу, а этно-религиозным движением, представляющим, ни много ни мало, 30–40% населения страны, проживающего в северных регионах. Признание их террористами фактически отторгает целую социальную группу от всего остального Йемена, оставляя Байдену головную боль на пути к любой стабилизации или заморозке конфликта.

3. Израиль анонсировал расширение своих поселений на оккупированных палестинских территориях Западного берега, в связи с чем переговоры Израиля и Палестинской автономии о возобновлении контактов сорвались. Они должны были состояться в Каире при посредничестве Германии, Иордании, Египта и Франции.

Байден хочет возобновить израильско-палестинский диалог и сбавить темпы поселенческой политики Израиля.

4. Госсекретарь Майкл Помпео готовится публично обвинить Иран еще и в связях с "Аль-Каидой", чтобы ввести новые санкции. Это уже удар по потенциальным переговорам между Тегераном и Вашингтоном по поводу ядерного соглашения и региональной безопасности, которые хочет провести Байден.

5. Помощник госсекретаря США совершил первый в истории визит в Западную Сахару, уже как часть Марокко. США единственные в мире признали эту территорию частью Марокко в прошлом месяце и сейчас визитами и соглашениями цементируют эти решения. 

Восемь дней до инаугурации, а администрация Трампа работает вовсю, чтобы оставить Байдену наследие, которое ему будет сложно изменить или же на это не хватит времени. Все это теперь происходит на фоне жесточайшей политической борьбы в Вашингтоне после штурма Капитолия.

Источник: Iliya Kusa / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: США, Джо Байден, инаугурация, Дональд Трамп, политика, президент
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