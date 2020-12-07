Основные американские индексы обновили исторические максимумы. Рынок понял, что с вакцинами мы вскоре вернемся к привычной жизни

Инвесторы по всему миру в состоянии эйфории. Наибольший фондовый рынок мира – в США – дает реальные основания для таких эмоций.

В пятницу на прошлой неделе основные американские индексы (Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ) обновили свои исторические максимумы. Это значит, что лица, которые вкладывали свои средства в акции компаний США (а это почти все инвесторы мира), могли заработать огромные прибыли.

Основные причины две, на мой взгляд:

Первая причина – рынок понял, что с появлением на рынке действенных антикоронавирусних вакцин человечество переживет эту страшную болезнь и карантины,и вскоре вернется к привычной жизни.

Вторая причина – на рынке очень много свободных и дешевых денег, особенно долларов и евро. Их количество и в дальнейшем будет расти, при том, что ставки будут оставаться очень низкими. На евровых и долларовых облигациях будет зарабатываться мало, поэтому средства гигантским потоком несутся на рынок акций, поднимая их цены до небес.

Когда (через несколько месяцев, а может, и через несколько лет) рост цен на финансовые активы перекинется на сырьевые товары и, наконец, на потребительские корзины жителей развитого мира, инфляция в долларах и евро, видимо, станет двузначной (не менее 10% в год).

Чего не стоит делать украинцам в ближайшее время:

Держать средства в наличной иностранной валюте. Возможно быстрое падение стоимости доллара и/или евро к валютам развивающихся стран (к гривне, в частности). Держать средства в валюте на депозитах с низкими ставкам. Покупать низкодоходные облигации в евро и долларах.

Что следует делать украинцам:

Увеличивать долю гривны в своих активах (как минимум до 30%, возможно, до 50% активов). Покупать облигации внутреннего государственного займа Украины и другие гривневые долговые ценные бумаги с высокой доходностью (для тех, кто уже разбирается). Инвестировать 20–30% валютных активов в акции компаний из развитых рынков (США и Европы прежде всего).

Именно сейчас, перед получением 13-й зарплаты и годовых бонусов, откройте брокерские счета в Украине и за рубежом, чтобы ваши сбережения приносили вам доход, а не лежали "мертвым грузом" под матрацем.

Источник: Тарас Козак / Facebook



Опубликовано с личного разрешения автора