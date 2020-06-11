С помощью занижения индикатива сборов была продемонстрирована якобы эффективная работа налоговых служб

Каждый кризис – это не только деструкция экономической системы, но и кризис сравнительного анализа и оценки эффективности. Прежде всего власти.

Любое отклонение государства от принятых стандартов (бюджетных, социальных и прочих) может быть объяснено кризисом, который как та "война", на которую все спишут.

Налоговая не выполняет план сборов – кризис. Провал на таможне – кризис. Окончательная деиндустриализация – опять же кризис. А на самом деле системный размыв контуров компетентности. Ведь в таком случае в кресло чиновника можно посадить киевскую гориллу Тони и результат будет тот же.

Точнее, его отсутствие, объясненное кризисом.

В то же время существуют, на мой взгляд, универсальные способы получения более-менее объективной относительной оценки.

К примеру, продолжать сравнение фактических поступлений налогов с изначальным планом на 2020 год. Это отличный маркер глубины кризиса и качества управленческого менеджмента. И одновременно вычитать квазибюджетные поступления со стороны государственных компаний, которые "плановыми" сборами назвать явно нельзя. В таком случае из майских поступлений придется "снять" 4 млрд грн, полученных от "Привата".

В таком случае в мае у нас было бы не выполнение плана на 9%, а недополучение 26% от запланированных средств. То есть с помощью занижения индикатива сборов в мае на треть или примерно на 20 млрд грн была продемонстрирована якобы эффективная работа налоговых служб.

Как оказывается, все дело в базе сравнения. А сравнивают с апрелем, когда и карантинные ограничения были сильнее, и индикатор сборов не изменен.

Но это ловушка и для нынешнего Кабмина: после нынешних министров на стадии выхода из кризиса любой новый чиновник, даже посредственный, будет выглядеть титаном мысли. Но вот что настораживает. Пока лишь риторика. Президент "верит" новым руководителям, в том числе и министру финансов, которому предоставлен полный кадровый карт-бланш, чего, кстати, у предыдущих руководителей не было, ведь на должности глав налоговой и таможенной служб людей назначают как бы по конкурсу или мы что-то пропустили?

Задачи поставлены однозначные – обеспечение сборов.

Как-то сразу "пахнуло" Азаровым, в бытность его руководителем ГНА. А те времена с налоговыми залогами и маски-шоу я помню хорошо.

Выходит, несколько лет "реформ" могут просто быть спущены в ватерклозет: ведь у нас так и не уяснили, что главная функция государственных налоговых органов – это сервисное сопровождение налогоплательщиков.

Государство может собирать налогов ровно столько, сколько обоснованно должен заплатить бизнес, а с уклонистами пусть работают силовики. При чем здесь ГНС?

На самом деле, вся эта риторика о "сборах" весьма опасна по одной простой причине – Украина опять может скатиться к персональным налоговым индикативам, спущенным по разнарядке каждому еще "живому" плательщику налогов.

Мол, ты должен заплатить столько, сколько нам нужно, а не сколько должен.

Так работала система десятки лет, и оказалось, что она живее всех живых. Что не исключает возможность появления "налоговых оазисов" под охраной "налоговых нянь", которые тут же улетят, когда "ветер переменится".

Ну и обещания новых чиновников перевыполнить бюджет. В условиях нынешнего кризиса тут "пахнуло" ранним Кучмой. А вам разве не "пахнуло"? Тогда они идут к вам.

Источник: Алексей Кущ / Facebook