Клуб читателей
ГОРДОН
 
Алексей Кущ
Алексей Кущ

Экономист, финансовый аналитик.


все материалы автора

С помощью занижения индикатива сборов была продемонстрирована якобы эффективная работа налоговых служб

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Каждый кризис – это не только деструкция экономической системы, но и кризис сравнительного анализа и оценки эффективности. Прежде всего власти.

Любое отклонение государства от принятых стандартов (бюджетных, социальных и прочих) может быть объяснено кризисом, который как та "война", на которую все спишут.

Налоговая не выполняет план сборов – кризис. Провал на таможне – кризис. Окончательная деиндустриализация – опять же кризис. А на самом деле системный размыв контуров компетентности. Ведь в таком случае в кресло чиновника можно посадить киевскую гориллу Тони и результат будет тот же.

Точнее, его отсутствие, объясненное кризисом.

В то же время существуют, на мой взгляд, универсальные способы получения более-менее объективной относительной оценки.

К примеру, продолжать сравнение фактических поступлений налогов с изначальным планом на 2020 год. Это отличный маркер глубины кризиса и качества управленческого менеджмента. И одновременно вычитать квазибюджетные поступления со стороны государственных компаний, которые "плановыми" сборами назвать явно нельзя. В таком случае из майских поступлений придется "снять" 4 млрд грн, полученных от "Привата".

В таком случае в мае у нас было бы не выполнение плана на 9%, а недополучение 26% от запланированных средств. То есть с помощью занижения индикатива сборов в мае на треть или примерно на 20 млрд грн была продемонстрирована якобы эффективная работа налоговых служб.

Как оказывается, все дело в базе сравнения. А сравнивают с апрелем, когда и карантинные ограничения были сильнее, и индикатор сборов не изменен.

Но это ловушка и для нынешнего Кабмина: после нынешних министров на стадии выхода из кризиса любой новый чиновник, даже посредственный, будет выглядеть титаном мысли. Но вот что настораживает. Пока лишь риторика. Президент "верит" новым руководителям, в том числе и министру финансов, которому предоставлен полный кадровый карт-бланш, чего, кстати, у предыдущих руководителей не было, ведь на должности глав налоговой и таможенной служб людей назначают как бы по конкурсу или мы что-то пропустили?

Задачи поставлены однозначные – обеспечение сборов.

Как-то сразу "пахнуло" Азаровым, в бытность его руководителем ГНА. А те времена с налоговыми залогами и маски-шоу я помню хорошо.

Выходит, несколько лет "реформ" могут просто быть спущены в ватерклозет: ведь у нас так и не уяснили, что главная функция государственных налоговых органов – это сервисное сопровождение налогоплательщиков.

Государство может собирать налогов ровно столько, сколько обоснованно должен заплатить бизнес, а с уклонистами пусть работают силовики. При чем здесь ГНС?

На самом деле, вся эта риторика о "сборах" весьма опасна по одной простой причине – Украина опять может скатиться к персональным налоговым индикативам, спущенным по разнарядке каждому еще "живому" плательщику налогов.

Мол, ты должен заплатить столько, сколько нам нужно, а не сколько должен.

Так работала система десятки лет, и оказалось, что она живее всех живых. Что не исключает возможность появления "налоговых оазисов" под охраной "налоговых нянь", которые тут же улетят, когда "ветер переменится".

Ну и обещания новых чиновников перевыполнить бюджет. В условиях нынешнего кризиса тут "пахнуло" ранним Кучмой. А вам разве не "пахнуло"? Тогда они идут к вам.

Источник: Алексей Кущ / Facebook

Теги: налоги, бюджет, реформы, таможня, финансы, Алексей Кущ, Кабмин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Записки бывшего подполковника КГБ: Кем в действительности был художник Илья Глазунов
Записки бывшего подполковника КГБ: Кем в действительности был художник Илья Глазунов G
Владимир ПОПОВ
  Российский актер Михаил Ефремов устроил ДТП в Москве, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Главное
  Российский актер Михаил Ефремов устроил ДТП в Москве, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Главное G
Дмитрий НЕЙМЫРОК
Налоговую превратили в бизнес-проект. Такого еще не было в истории Украины – экономист Атаманюк
Налоговую превратили в бизнес-проект. Такого еще не было в истории Украины – экономист Атаманюк G
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS