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Шмыгаль: Пенсионный возраст в Украине повышаться не будет

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в программе сотрудничества Международного валютного фонда и Украины нет пункта, требующего повысить пенсионный возраст в стране.

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Шмыгаль: Наша задача сделать так, чтобы цена газа в тарифах отвечала рыночной
Шмыгаль: Наша задача сделать так, чтобы цена газа в тарифах отвечала рыночной
Фото: Денис Шмигаль / Facebook

Пенсионный возраст в Украине повышаться не будет. Об этом, комментируя выделение транша Международного валютного фонда, в эфире программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам главы правительства, в программе сотрудничества с МВФ stand-by не предусмотрен пункт, который требовал бы повысить пенсионный возраст в стране.

Также Шмыгаль подчеркнул, что сейчас не идет речь о повышении тарифов в Украине.

"В прошлом отопительном сезоне фиксированная цена на газ в тарифах была прописана на уровне более 6,5 тыс. грн за 1 тыс. м³. Сейчас на рынке цена газа вдвое меньше. Чтобы украинцы в следующем сезоне не переплачивали за отопление, наша задача сделать так, чтобы цена газа в тарифах отвечала рыночной, а не была завышенной", – отметил глава Кабмина.

https://www.facebook.com/dshmyhal/videos/726809748149414/

Новую программу сотрудничества с Украиной исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня, речь идет о выделении $5 млрд. Программа финансирования призвана помочь экономике Украины в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции, "путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки, сохраняя при этом достижения и продвигая небольшой набор ключевых структурных реформ, гарантирующих возвращение Украины к росту после завершения кризиса".

Шмыгаль говорил, что Фонд не выдвигал дополнительных условий для получения второго транша.

10 июня представитель Украины в Фонде Владислав Рашкован заявил, что МВФ уже направил Украине первый транш кредита в размере $2,1 млрд.

Теги: Украина, МВФ, экономика, бюджет, реформы, кредиты, Денис Шмыгаль, Кабмин
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