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Леонид Швец
Леонид Швец

Украинский журналист.


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ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

2020-й покажет, каким будет общественное здоровье. Без выздоровления общества Украина утратит энергию, необходимую для развития

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2019 год засвидетельствовал глубокую травму, которую переживает Украина. Две безуспешные революции и затяжная война с Россией, без перспективы победы, отразились на результатах президентских и парламентских выборов. После завершения кампаний накал общественных страстей ничуть не утих и в чем-то даже усилился. Мы это увидели по реакции на разведение сил, обе операции по обмену пленными, аресты по делу Шеремета.

Часть общества настаивает на собственной оскорбленности и реагирует на нее готовностью оскорблять. Избрание Зеленского, "неправильного" кандидата, будучи способом преодоления травмы, в свою очередь стало травматичным и требует терапии. 2020-й покажет, усугубится ли общественное здоровье или наметился перелом к выздоровлению. Без него Украина, расцарапывая собственные раны и тратя все силы на самопоедание, утратит интерес и энергию, необходимые для развития.

2019-й на этот счет иллюзий не оставил. Спасибо ему за это.

Источник: "ГОРДОН"

Теги: Украина, Леонид Швец, Владимир Зеленский, перспективы
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