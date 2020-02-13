Клуб читателей
ГОРДОН
 
Анна Маляр
Анна Маляр

Украинский юрист, эксперт-криминолог.


все материалы автора

Общественного интереса к делу об убийстве Ноздровской сейчас нет, поэтому там может произойти что угодно

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Да, сейчас никто намеренно не разгоняет новости по делу об убийстве Ирины Ноздровской, потому что другие политические реалии.

Это тогда хотели использовать смерть Ирины и поднять по всей Украине бунты. А сейчас в этом деле может происходить что угодно, но общественного интереса нет. Или, скорее, наоборот... Общественного интереса нет, поэтому в деле может произойти что угодно.

А самое интересное начинается именно сейчас.

Россошанский-сын, тот, которого осудили за смертельный наезд на младшую сестру Ирины Ноздровской, уже освобожден по амнистии.

А Россошанский-отец, которого обвинили в убийстве Ирины, изменил свои показания в суде и теперь говорит, что это не он убивал, его заставили сознаться.

Конечно, одно его признание или, наоборот, отрицание собственной причастности не может быть положено в обвинение, и так меняют показания в суде очень часто и по другим делам. Но Ирину Ноздровскую убивали очень жестоко, и за это должны нести ответственность все причастные. Я была тогда не раз на месте преступления и глубоко знаю ситуацию, могла задавать вопросы жене подозреваемого Россошанского. И у меня есть свое мнение и выводы. Я считаю, что причастных больше, чем один. Но у нас так часто случается, что может вообще не найтись виноватых.

Поэтому на всякий случай сообщаю, что следующее судебное заседание по этому делу состоится 25 февраля 2020 года в 13.30 в помещении Шевченковского районного суда Киева!

Источник: Анна Маляр / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Анна Маляр, Ирина Ноздровская, Дмитрий Россошанский, Юрий Россошанский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Записки бывшего подполковника КГБ: Помощь Афганистану и странам Африки в обмен на драгоценности и наркотики
Записки бывшего подполковника КГБ: Помощь Афганистану и странам Африки в обмен на драгоценности и наркотики G
Владимир ПОПОВ
"Я буду там, где буду ему нужен больше всего". Что известно о Ермаке – новом главе Офиса президента Зеленского
"Я буду там, где буду ему нужен больше всего". Что известно о Ермаке – новом главе Офиса президента Зеленского G
Наталия ДВАЛИ
Мама Окуевой: Для Авакова и Геращенко расследование убийства Амины – дело чести
Мама Окуевой: Для Авакова и Геращенко расследование убийства Амины – дело чести G
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS