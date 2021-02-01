Неофициально генсеки и лидеры ведущих стран НАТО говорили мне одно и то же: "Вы будете в Альянсе, когда станете последовательными"

Президент Владимир Зеленский актуализировал проблему: почему мы сегодня не в НАТО? Действительно, вопрос очень важный. Поскольку я не один раз "смотрел в глаза" и не одному генсеку НАТО, и не одному лидеру ведущих стран НАТО и из их уст разными словами неофициально слышал почти одно и то же: "Когда вы станете последовательными".

1999–2002 годы – внеблоковый статус;

2002–2004 годы – официальный курс на НАТО;

лето 2004 года и до начала 2005-го – стоп машина;

а потом через полгода 2005–2010 годы – снова курс на НАТО;

2010–2014 годы – снова жесткий, закрепленный законом внеблоковый статус;

2015–2021 годы – снова возвращение курса на НАТО.

И поэтому, кому бы сегодня в НАТО мы ни задавали вопрос, почему Украина не в НАТО, они прежде всего будут ждать от нас ответа на свой вопрос: а после вас какой будет курс Украины? Хотя озвучивать этот вопрос они и не будут.

Источник: Yevgenij Marchuk / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.