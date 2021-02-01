Неофициально генсеки и лидеры ведущих стран НАТО говорили мне одно и то же: "Вы будете в Альянсе, когда станете последовательными"

Экс-премьер-министр Украины, бывший представитель Украины в подгруппе по безопасности трехсторонней контактной группы в Минске.
Президент Владимир Зеленский актуализировал проблему: почему мы сегодня не в НАТО? Действительно, вопрос очень важный. Поскольку я не один раз "смотрел в глаза" и не одному генсеку НАТО, и не одному лидеру ведущих стран НАТО и из их уст разными словами неофициально слышал почти одно и то же: "Когда вы станете последовательными".
И поэтому, кому бы сегодня в НАТО мы ни задавали вопрос, почему Украина не в НАТО, они прежде всего будут ждать от нас ответа на свой вопрос: а после вас какой будет курс Украины? Хотя озвучивать этот вопрос они и не будут.
Источник: Yevgenij Marchuk / Facebook
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