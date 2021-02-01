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Евгений Марчук
Евгений Марчук

Экс-премьер-министр Украины, бывший представитель Украины в подгруппе по безопасности трехсторонней контактной группы в Минске.


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Неофициально генсеки и лидеры ведущих стран НАТО говорили мне одно и то же: "Вы будете в Альянсе, когда станете последовательными"

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Президент Владимир Зеленский актуализировал проблему: почему мы сегодня не в НАТО? Действительно, вопрос очень важный. Поскольку я не один раз "смотрел в глаза" и не одному генсеку НАТО, и не одному лидеру ведущих стран НАТО и из их уст разными словами неофициально слышал почти одно и то же: "Когда вы станете последовательными".

  • 1999–2002 годы – внеблоковый статус;
  • 2002–2004 годы – официальный курс на НАТО;
  • лето 2004 года и до начала 2005-го – стоп машина;
  • а потом через полгода 2005–2010 годы – снова курс на НАТО;
  • 2010–2014 годы – снова жесткий, закрепленный законом внеблоковый статус;
  • 2015–2021 годы – снова возвращение курса на НАТО.

И поэтому, кому бы сегодня в НАТО мы ни задавали вопрос, почему Украина не в НАТО, они прежде всего будут ждать от нас ответа на свой вопрос: а после вас какой будет курс Украины? Хотя озвучивать этот вопрос они и не будут.

Источник: Yevgenij Marchuk / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Теги: Украина, НАТО, Евгений Марчук, внеблоковый статус, Владимир Зеленский
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