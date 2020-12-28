Государство обещает помогать семьям медиков, умерших от COVID-19, но пропускает их через девять кругов ада, чтобы они эту помощь не получили

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Девять кругов ада для семей медиков.

В нынешнее чрезвычайно сложное время каждый из нас понимает, что важнейшей ценностью в жизни является здоровье, возможность свободно двигаться, чувствовать неповторимость мгновения, полноценно работать, общаться, реализовывать себя. Но без людей, которые каждую минуту своего бытия посвящают заботе о здоровье, сполна проживать наши дни было бы невозможно.

Особенно ценной является работа медиков, когда их труд тесно связан с лечением ваших родных, знакомых, близких. А в условиях коронавирусной инфекции украинские врачи стали рядом с военными, которые берегут жизнь каждого гражданина Украины. Работа медика в сложных современных условиях очень опасна и иногда даже жертвенна.

По информации Центра общественного здоровья Минздрава Украины, по состоянию на середину декабря количество медицинских работников, заболевших COVID-19, составляет 42 199 человек, из них умерли – 350 человек.

Да, государство выделило 1,5 млрд грн для выплаты материальной помощи семьям медицинских работников, пораженных коронавирусной инфекцией. Впрочем, денежные выплаты получили лишь около трех десятков семей умерших от COVID-19 врачей.

В Фонде социального страхования эту ситуацию в основном аргументируют тем, что родственники не предоставляют документальное подтверждение того, что врач заразился от больного пациента. А сейчас органы власти требуют от семьи погибшего медика ряд проверок, которые иногда могут длиться несколько месяцев.

Сначала в Гоструде создают специальную комиссию по расследованию профессионального заболевания со смертельным исходом медицинского работника, которая по результатам своей работы должна признать – связано ли это с выполнением его профессиональных обязанностей.

В состав такой комиссии входят должностное лицо Гоструда, представители предприятия, профсоюзов, врач по гигиене труда Гоструда, должностные лица органов Госпродпотребслужбы, представитель Фонда соцстрахования.

Принятию комиссией решения предшествует эпидемическое обследование, которое проводится соответствующим лабораторным центром Минздрава. По его результатам врачом-инфекционистом и врачом-профпатологом устанавливается диагноз.

В случае признания комиссией по специальному расследованию, что острое профзаболевания связано с производством, соответствующий акт утверждается в Гоструде, направляется в Фонд и является основанием для осуществления выплат.

Таким образом, Фондом осуществляется финансирование членам семей умерших медицинских работников исключительно при условии:

проведения эпидобследования лабораторными центрами Минздрава;

установления диагнозов врача-инфекциониста и врача-профпатолога с учетом проведенного эпидобследования;

заключения комиссии, что это заболевание связано с выполнением профессиональных обязанностей;

утверждения соответствующего акта Гоструда и его направления в Фонд.

Согласитесь процедура доказательства, что медик умер именно из-за заболеваемости COVID-19, прописана до боли и абсурда бюрократически, а потому неудивительно, что помощь семьи получают далеко не всегда. Тем более, работа такой комиссии не всегда оперативная или ответственна, и я хорошо понимаю те семьи, которые просто опускают руки: потеряв родного человека, бороться с государственной бюрократией может и хочет далеко не каждый. И государство этим пользуется сполна, с одной стороны декларируя помощь семьям медиков, а с другой – пропуская их через девять кругов ада, чтобы у пострадавших не возникало желания помощь получить на самом деле.

Без преувеличения, сейчас украинские медики являются настоящими воинами, которые ежедневно находятся на передовой борьбы с болезнью. И отношение к ним и их семьям со стороны государства должно быть соответствующим – не забюрократизированным, циничным и жестоким. Медикам, как и всем нам, нужно понимать, что государство заботится, помогает, идет на встречу, а не играет в злобного мошенника, который пытается людей использовать и выбросить...

Источник: "ГОРДОН"