ГОРДОН
 
 
Михаил Цимбалюк
Михаил Цимбалюк

Генерал-лейтенант милиции, народный депутат от ВО "Батьківщина".


все материалы автора
ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Государство обещает помогать семьям медиков, умерших от COVID-19, но пропускает их через девять кругов ада, чтобы они эту помощь не получили

Девять кругов ада для семей медиков.

В нынешнее чрезвычайно сложное время каждый из нас понимает, что важнейшей ценностью в жизни является здоровье, возможность свободно двигаться, чувствовать неповторимость мгновения, полноценно работать, общаться, реализовывать себя. Но без людей, которые каждую минуту своего бытия посвящают заботе о здоровье, сполна проживать наши дни было бы невозможно.

Особенно ценной является работа медиков, когда их труд тесно связан с лечением ваших родных, знакомых, близких. А в условиях коронавирусной инфекции украинские врачи стали рядом с военными, которые берегут жизнь каждого гражданина Украины. Работа медика в сложных современных условиях очень опасна и иногда даже жертвенна.

По информации Центра общественного здоровья Минздрава Украины, по состоянию на середину декабря количество медицинских работников, заболевших COVID-19, составляет 42 199 человек, из них умерли – 350 человек.

Да, государство выделило 1,5 млрд грн для выплаты материальной помощи семьям медицинских работников, пораженных коронавирусной инфекцией. Впрочем, денежные выплаты получили лишь около трех десятков семей умерших от COVID-19 врачей.

В Фонде социального страхования эту ситуацию в основном аргументируют тем, что родственники не предоставляют документальное подтверждение того, что врач заразился от больного пациента. А сейчас органы власти требуют от семьи погибшего медика ряд проверок, которые иногда могут длиться несколько месяцев.

Сначала в Гоструде создают специальную комиссию по расследованию профессионального заболевания со смертельным исходом медицинского работника, которая по результатам своей работы должна признать – связано ли это с выполнением его профессиональных обязанностей.

В состав такой комиссии входят должностное лицо Гоструда, представители предприятия, профсоюзов, врач по гигиене труда Гоструда, должностные лица органов Госпродпотребслужбы, представитель Фонда соцстрахования.

Принятию комиссией решения предшествует эпидемическое обследование, которое проводится соответствующим лабораторным центром Минздрава. По его результатам врачом-инфекционистом и врачом-профпатологом устанавливается диагноз.

В случае признания комиссией по специальному расследованию, что острое профзаболевания связано с производством, соответствующий акт утверждается в Гоструде, направляется в Фонд и является основанием для осуществления выплат.

Таким образом, Фондом осуществляется финансирование членам семей умерших медицинских работников исключительно при условии:

  • проведения эпидобследования лабораторными центрами Минздрава;
  • установления диагнозов врача-инфекциониста и врача-профпатолога с учетом проведенного эпидобследования;
  • заключения комиссии, что это заболевание связано с выполнением профессиональных обязанностей;
  • утверждения соответствующего акта Гоструда и его направления в Фонд.

Согласитесь процедура доказательства, что медик умер именно из-за заболеваемости COVID-19, прописана до боли и абсурда бюрократически, а потому неудивительно, что помощь семьи получают далеко не всегда. Тем более, работа такой комиссии не всегда оперативная или ответственна, и я хорошо понимаю те семьи, которые просто опускают руки: потеряв родного человека, бороться с государственной бюрократией может и хочет далеко не каждый. И государство этим пользуется сполна, с одной стороны декларируя помощь семьям медиков, а с другой – пропуская их через девять кругов ада, чтобы у пострадавших не возникало желания помощь получить на самом деле.

Без преувеличения, сейчас украинские медики являются настоящими воинами, которые ежедневно находятся на передовой борьбы с болезнью. И отношение к ним и их семьям со стороны государства должно быть соответствующим – не забюрократизированным, циничным и жестоким. Медикам, как и всем нам, нужно понимать, что государство заботится, помогает, идет на встречу, а не играет в злобного мошенника, который пытается людей использовать и выбросить...

Источник: "ГОРДОН"

Теги: Украина, эпидемия, лечение, расследование, документы, медики, выплаты, болезнь, Михаил Цимбалюк, Минздрав, инфекция, врачи, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  "Страну, сука, просрали". Топ-7 "зашкваров" в Украине 2020 года
  "Страну, сука, просрали". Топ-7 "зашкваров" в Украине 2020 года G
  "Я знаю, кто хотел меня убить". Что выяснили расследователи Bellingcat об отравлении Навального. Главное
  "Я знаю, кто хотел меня убить". Что выяснили расследователи Bellingcat об отравлении Навального. Главное G
Елена КРАВЧЕНКО
  В Англии выявили новый, более заразный, штамм коронавируса. Насколько он опасен и где еще обнаружен. Главное
  В Англии выявили новый, более заразный, штамм коронавируса. Насколько он опасен и где еще обнаружен. Главное G
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Как приготовить ветчину дома. Видеорецепт от Клопотенко
  Как приготовить ветчину дома. Видеорецепт от Клопотенко
"Тело как у 20-летней". "Мотивируете". 72-летняя Мэй Маск показала домашнюю тренировку
"Тело как у 20-летней". "Мотивируете". 72-летняя Мэй Маск показала домашнюю тренировку
Жигунов лечится от COVID-19 в ялтинском госпитале
Жигунов лечится от COVID-19 в ялтинском госпитале
"Шикарная попа", "Волшебная". Жена Dzidzio – певица Slavia на отдыхе сверкнула ягодицами
"Шикарная попа", "Волшебная". Жена Dzidzio – певица Slavia на отдыхе сверкнула ягодицами
Ротару прокомментировала личную жизнь 19-летней внучки
Ротару прокомментировала личную жизнь 19-летней внучки
Что подарить мужчине на Новый год? Пять идей от звезды "Танцев со звездами"
Что подарить мужчине на Новый год? Пять идей от звезды "Танцев со звездами"
"Желанный до дрожи в теле", "Ты моя неистовость". Мишина и Эллерт показали эротические снимки
"Желанный до дрожи в теле", "Ты моя неистовость". Мишина и Эллерт показали эротические снимки
Мейхер показала свою маму, которая живет на две страны
Мейхер показала свою маму, которая живет на две страны
"Белла, только не желтый снег!". Хадид на камеру полизала снег
"Белла, только не желтый снег!". Хадид на камеру полизала снег
Лолита объяснила, почему не будет делать прививку от коронавируса
Лолита объяснила, почему не будет делать прививку от коронавируса
Когда ждать максимальных новогодних скидок и сколько продлятся распродажи
Когда ждать максимальных новогодних скидок и сколько продлятся распродажи
"Прощай, декабрь". Подкопаева на отдыхе позировала в объятиях мужа
"Прощай, декабрь". Подкопаева на отдыхе позировала в объятиях мужа
Названо имя героя нового сезона шоу "Холостяк"
Названо имя героя нового сезона шоу "Холостяк"
"Бедные собачки", "Без снега везти троих сверх меры упитанных людей", "Понты". Сеть взорвалась негодованием после поездки Николаева с семьей на хаски
"Бедные собачки", "Без снега везти троих сверх меры упитанных людей", "Понты". Сеть взорвалась негодованием после поездки Николаева с семьей на хаски
86-летняя Фрейндлих госпитализирована с COVID-19 – СМИ
86-летняя Фрейндлих госпитализирована с COVID-19 – СМИ
"Не толстая, а в положении", "Титямбы знатные". Фаны Maruv предположили, что она беременна
"Не толстая, а в положении", "Титямбы знатные". Фаны Maruv предположили, что она беременна
 

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS