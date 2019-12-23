Рада устранила коллизию в законодательстве, из-за которой моряки, находившиеся в плену РФ, не могли получить статус участников боевых действий

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

О двух важных законопроектах для участников боевых действий.

В минувшую пятницу депутаты украинского парламента смогли сделать важный шаг на пути к справедливому социальному обеспечению военных. Речь идет о двух законопроектах, которые оказывают поддержку всем, кто героически защищал и продолжает защищать целостность нашего государства в борьбе с российским агрессором.

В частности, Верховная Рада предоставила статус участников боевых действий морякам, захваченным в плен Россией в 2018 году в районе Керченского пролива (законопроект №1197). Стоит напомнить, что 25 ноября 2018 года во время выполнения боевой задачи в акватории Черного моря и Керченском проливе были обстреляны и задержаны военными формированиями Российской Федерации 24 военнослужащих Военно-морских сил ВСУ, находившихся в составе экипажей малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск", "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу".

Статус пленных моряков привел к коллизии в украинском законодательстве. Ведь, согласно закону "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", это боевое столкновение не могло быть основанием для предоставления украинским военнослужащим статуса участников боевых действий, поскольку соответствующие вопросы предоставления такого статуса урегулированы по применению войск на суше – в пределах районов проведения антитеррористической операции.

Очевидно, что после боев на море и длительного пребывания в российских застенках такая ситуация по морякам была несправедливой. Следовательно, изменения в законе, проголосованные Верховной Радой, урегулируют вопросы предоставления статуса участников боевых действий экипажам кораблей, катеров, судов обеспечения и воздушных судов в случае их участия в боевых действиях против военных формирований других государств.

Кроме того, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №1198, предусматривающий усиление социальной защиты лиц, получивших инвалидность в результате участия в АТО, операции Объединенных сил или военных конфликтах на территории других государств.

В частности, законопроект предоставляет таким лицам право на медицинскую помощь без оплаты со стороны получателя в медучреждениях Минобороны, Службы безопасности, Службы внешней разведки Украины, Госспецсвязи, МВД. Принятие этого документа будет способствовать надлежащей социальной защите и оказанию бесплатной медицинской помощи участникам боевых действий на территории других государств, которые получили там ранения и вследствие этого – инвалидность; военнослужащим различных структур, которые защищали независимость Украины во время АТО или ООС, получили там ранения или контузию, в результате чего стали людьми с инвалидностью; участникам АТО в составе добровольческих формирований; волонтерам, которые были ранены в районе проведения АТО или ООС.

Важно, что эти два законопроекта объединили сессионный зал – за них проголосовало более 300 народных избранников из всех политических сил.

Очевидно, изменения в законодательство, которые удалось внести на прошлой неделе, являются лишь малой частью того, что на самом деле необходимо реализовать и на парламентском, и на других уровнях, чтобы украинские военные не чувствовали себя брошенными государством. Должное социальное обеспечение всех новейших воинов Украины обязано быть соразмерным с той большой благодарностью героям, которую испытывает каждый сознательный гражданин. Ведь именно благодаря нашим военным у нас есть возможность принимать законы, работать парламентариями, жить в свободном государстве. Важно об этом помнить, и я искренне надеюсь, что мои коллеги – депутаты не будут забывать, кому обязаны своими жизнями и должностями...

Источник: "ГОРДОН"