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Наталья Радина
Наталья Радина

Белорусская журналистка, главный редактор сайта "Хартия-97".


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Для Беларуси 2020 год был полон эмоций, надежд, потерь, боли, борьбы. Но только не разочарований. Это был самый счастливый год нашей жизни

Буквально вчера мы сидели в редакции и обсуждали прошедший год. Конечно, мы все очень устали, работали на износ, без выходных и отпусков, проживая вместе со страной все события и потрясения. И вдруг во время этого разговора коллега сказал: "И все-таки это был самый счастливый год моей жизни".

Господи, подумала я, а ведь это правда. Это был самый счастливый год нашей жизни. Полный эмоций, надежд, потерь, боли, борьбы. Но только не разочарований. Мы все вдруг осознали, что мы – народ. Достойный народ. До сих пор мы как-то жили каждый сам по себе, отвечали только за себя и свои поступки, а тут вдруг поняли, что мы не одни, нас очень много и нам всем по пути. По пути к свободе.

Мы наконец стали гордиться своей принадлежностью к народу. Мы вместе встали на защиту своей чести и достоинства. Мы стали понимать и чувствовать друг друга. Мы стали гораздо увереннее и сильнее.

У каждого из нас есть свое имя. Но сейчас – не одно. Сегодня все мы – Роман Бондаренко. Все мы – Александр Тарайковский. Все мы – Николай Статкевич. Все мы – Виктор Бабарико. Все мы – Павел Северинец. Все мы – Евгений Афнагель. Все мы – Игорь Олиневич. Все мы – Иван Красовский. Все мы – Сергей Тихановский. И тысячи, тысячи героев, которые погибли, находятся в тюрьмах и продолжают бороться за свободу. Они часть нас, мы – часть их. Вместе мы – огромная сила, способная на все.

Поэтому в этом году как никогда легко выбрать лауреатов ежегодной Национальной премии за защиту прав человека имени Виктора Ивашкевича. Награды достоин весь белорусский народ, который восстал за свободу. Каждый человек, который поднялся против зла и тирании. Каждый, кто своими действиями приближает нашу победу.

А в том, что мы победим, я даже не сомневаюсь. До встречи в новом году в свободной Беларуси.

Источник: Ната Радина / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Беларусь, Наталья Радина, протесты в Беларуси
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