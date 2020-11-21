Революции не начинаются с одного поста в Facebook, за ней стоит не услышанное отчаяние миллионов. Но каждый раз, когда спрашивают, написал бы я тот же пост сегодня, я отвечаю, что да, написал бы. Потому что спустя годы еще больше уверен: если бы в тот промозглый дождливый вечер мы не вышли на улицы и не дали отпор, убитых, искалеченных и потерянных судеб было бы куда больше. Это не умаляет цены тех жертв, которые мы понесли. Но мы могли потерять еще больше, еще одно поколение и надежду на другое будущее.

Да, сегодня многие будут говорить о разочаровании и реванше. Потери, угрозы и страхи мы воспринимаем острее, чем надежды, достижения и победы. Я не стану скрывать, что тоже вижу признаки отката – начиная от повсеместного возвращения тех, кто семь лет назад стоял по другую сторону баррикад, и заканчивая регулярными попытками пересмотреть роль и место тех событий.

Но в этом нет ничего нового. В истории не было революций, которые побежденные не называли бы государственным переворотом. Это не бог весть какая стратегия и не хитрый ход. А вполне понятное отчаяние и негодование тех, кто вынужден был уступить.

Важно – и это невозможно переписать ни уголовными производствами, ни выступлениями, ни замалчиванием, ни попытками дискредитации, – что в тот момент истории и в тех обстоятельствах их идея, организация и проект будущего проиграл нашему. Попытки отрицать это, а тем более переписать – это борьба проигравших с собственной тенью. Оставьте им жить прошлым.

Нам сегодня важно думать о тех, кто был в тот день рядом и кого сегодня с нами нет. И помнить, что однажды, когда мы отбросили мысль о поражении, у нас получилось – мы добились своего, не имея никаких шансов и гарантий, кроме нашей мечты и слепой уверенности в праве на ее реализацию. У тех, кто выжил, должно получиться и нет права в это не верить.

Спасибо всем, кто поверил тогда и продолжает верить сейчас.

Источник: Mustafa Nayyem / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора