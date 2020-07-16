Вместе с развитием полезных технологий развивается и преступный мир. В интернете наступает эпоха цифровых 90-х

Новость про взлом Twitter-аккаунтов Илона Маска, Билла Гейтса и сотен других видели?

Глава Twitter Джек Дорси после взлома топ-селебрити и успешного вымогательства хакерами крипты заявил, что у Twitter тяжелый день.

А знаете, для кого это прекрасный день? Для HackControl – cybersecurity. Потому что именно об этом мы и предупреждали. Возможно, вас уже тоже взломали, и хакер давно притаился внутри вашей сети или компьютера. Скорее всего, хакеры просто пока думают о том, как лучше вас монетизировать со всеми вашими данными и секретами.

Вы давно и спокойно платите за просмотр фильмов на Netflix. Без проблем готовы отдать $5–10 за Apple или Google Music и радуетесь заходу Spotify. Без проблем платите за Microsoft 360 или Gsuit. Про домашний интернет, кабельное и до 500 грн на охрану каждый месяц я вообще молчу.

И у меня для вас плохие новости: в ближайшие пару лет вы начнете платить за кибербезопасность. Это станет таким же привычным типом платежей, как платежи по страховке или ипотеке.

Хотите вы этого или нет, но вместе с развитием полезных технологий и интернета развивается и преступный мир. В интернете наступает эпоха цифровых 90-х. Рынки не особо поделены, четких правил нет, страны не координируют свои действия. В значительной мере киберпространство получило полную цифровую свободу благодаря развитию анонимных платежей, анонимных сетей (Tor и т.п.) и технологиям ассиметричного шифрования. Умные и знающие люди способны обеспечить для себя приватность и полную цифровую свободу и заниматься чем угодно из любой точки мира.

Лично для меня и нашей компании это прекрасные новости, а для вас и безопасности вашей компании я подготовил бесплатную форму самопроверки для TOП-менеджмента по этой ссылочке.

Заставьте своих топовых сотрудников пройти небольшой опросник, который мы для вас создали, и вы сами сможете наглядно увидеть какая "жесть" происходит у вас в компании в вопросах кибербезопасности. И поверьте, если взломали Twitter-аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса, Apple, Uber и других, то взлом вас и вашей компании существенно подешевел.

Люди делятся на два типа: тех, кто еще не купил аудит и настройку кибербезопасности, и тех, кто уже пришел исправлять последствия взлома.

Источник: Никита Кныш / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора