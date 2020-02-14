Клуб читателей
ГОРДОН
 
Олег Сенцов
Олег Сенцов

Украинский режиссер, бывший  политзаключенный.


все материалы автора

Парням, проходившим по делу "Сети", дали до 18 лет. Они боролись с режимом Путина. Таких россиян я всегда буду поддерживать

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Я всегда поддерживал и буду поддерживать тех россиян, которые борются с режимом Путина и считают, что Крым – это Украина. Потому что этот дракон является общим врагом всех нормальных людей. Он не только воюет с Украиной, угрожает всему миру, но и изводит тех граждан России, которые осмеливаются сопротивляться режиму.

На этой неделе группе молодых парней, проходивших по делу "Сети", которых пытали на протяжении всего следствия, дали сроки от шести до 18 лет.

В тюрьмах Мордора томятся уже сотни, если не тысячи, таких людей, осмелившихся бросить вызов диктатору, или просто неравнодушных. Один из них – это Костя Котов, выходивший на пикеты в поддержку меня и остальных украинских политзаключенных, а также помогавший с передачами нашим морякам. На суде он был в футболке с моим портретом, потому что считает, что моя история каким-то образом сподвигла его на протест. Сегодня я делаю ему алаверды в преддверии его дня рождения и апелляционного суда.

Свободу Константину Котову и всем политическим заключенным!

Источник: Олег Сенцов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Владимир Путин, Олег Сенцов, политзаключенные, дело "Сети"
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Гетманцев: Сохранение курса гривны сейчас не зависит ни от вас, ни от меня, ни от Нацбанка, ни от Минфина
Гетманцев: Сохранение курса гривны сейчас не зависит ни от вас, ни от меня, ни от Нацбанка, ни от Минфина G
Наталия ДВАЛИ
  Комаровский: Мне очень плохо. От результатов Зеленского хочется рыдать
  Комаровский: Мне очень плохо. От результатов Зеленского хочется рыдать G
Дмитрий ГОРДОН
Записки бывшего подполковника КГБ: Помощь Афганистану и странам Африки в обмен на драгоценности и наркотики
Записки бывшего подполковника КГБ: Помощь Афганистану и странам Африки в обмен на драгоценности и наркотики G
Владимир ПОПОВ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS