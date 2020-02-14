Парням, проходившим по делу "Сети", дали до 18 лет. Они боролись с режимом Путина. Таких россиян я всегда буду поддерживать

Я всегда поддерживал и буду поддерживать тех россиян, которые борются с режимом Путина и считают, что Крым – это Украина. Потому что этот дракон является общим врагом всех нормальных людей. Он не только воюет с Украиной, угрожает всему миру, но и изводит тех граждан России, которые осмеливаются сопротивляться режиму.

На этой неделе группе молодых парней, проходивших по делу "Сети", которых пытали на протяжении всего следствия, дали сроки от шести до 18 лет.

В тюрьмах Мордора томятся уже сотни, если не тысячи, таких людей, осмелившихся бросить вызов диктатору, или просто неравнодушных. Один из них – это Костя Котов, выходивший на пикеты в поддержку меня и остальных украинских политзаключенных, а также помогавший с передачами нашим морякам. На суде он был в футболке с моим портретом, потому что считает, что моя история каким-то образом сподвигла его на протест. Сегодня я делаю ему алаверды в преддверии его дня рождения и апелляционного суда.

Свободу Константину Котову и всем политическим заключенным!

Источник: Олег Сенцов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора