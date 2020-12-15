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Ольга Голубовская
Ольга Голубовская

Украинский врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор.


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Медицину опять хотят профинансировать по остаточному принципу. Любимые грабли нардепов. Кто вас лечить-то будет, бессмертные вы наши?

Я хочу обратиться к тем народным депутатам, у которых еще есть какая-то совесть. Не голосуйте этот бюджет, в котором медицина опять финансируется по остаточному принципу.

Да, так было всегда. Но сейчас явно не то время.

Этот бюджет опять оставит докторов с зарплатой, сопоставимой с выплатами по безработице. Вам не стыдно, народные избранники? Мне стыдно об этом даже писать.

Этот бюджет не позволит изменить тарифы, которые не соответствуют реальным цифрам, выплат по "ковидному" пакету хватит только на первый квартал... А там мы справимся уже, думаете?..

На противодействие инфекционным болезням меньше, чем в 2020 году.

На существование инфекционных стационаров в режиме "готовности" денег нет. Пройдет эта пандемия, которая спасла нашу службу от уничтожения такой страшной ценой, и опять все вернется на круги своя – большая часть инфекционных стационаров не выживет. Естественно, вместе с инфекционистами.

И это в стране хронических эпидемий. А сейчас еще и мировых пандемий. Вместо того, чтобы сделать выводы, опять те же любимые грабли, а ведь и уехать-то некуда, господа.

В два раза снижен бюджет на интернатуру... Ну прямо как в анекдоте: "А вы деньги с них за вход брать пробовали?" Это что, такая современная тактика выдавливания специалистов из страны? Весьма успешная, смею заметить: 80% выпускников себя здесь не видят, или не видят себя в клинической медицине.

Кто вас лечить-то будет, бессмертные вы наши?..

И, наконец, около 4% ВВП на медицину – это нарушение закона "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения", где сами наши горе-реформаторы заложили 5% ВВП. (Это тот самый закон якобы о "реформе здравоохранения", а на самом деле – про деньги, куда они идут и за кем... Интересов больных там нет и близко).

Приоритет для нашего министра сейчас – зарплата медработникам. Без решения этого вопроса в современном мире, где нехватка персонала, либеральный подход к подтверждению диплома неизбежно приведет к огромному оттоку кадров. Причем всех – врачей, среднего медицинского персонала. Не может высококвалифицированный человек, 10 лет потративший на обучение в одном из самых тяжелых вузов, получать зарплату, ниже которой только минимальная пенсия. Это унизительно. Неужели круглосуточная работа, от качества которой зависит ваша жизнь, требующая полной самоотдачи, сопровождающаяся эмоциональным выгоранием и ненормированным рабочим днем, должна так оплачиваться государством? Неужели врачебная специальность – самый ненужный вам атрибут существования страны?

Пересмотрите бюджет, господа присяжные заседатели, пожалуйста. Будьте людьми.

Иначе будет беда...

Источник: Ольга Голубовская / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, зарплата, эпидемия, бюджет, депутаты, реформы, инфекция, Ольга Голубовская, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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