Когда композитора Шамо отчитывали за пропуск политинформации, он достал бумагу и сказал: "Эти песни я написал, пока не ходил на ваши сборища"

История 15-я. (Судилище...)

Эта публикация немного выбивается из нашего проекта, но я все же покажу ее вам. Потому что история, описанная в ней, действительно заслуживает того, чтобы присутствовать на этой странице. И да, Игорь Наумович Шамо из тех, кого можно назвать "Незабутнім – Незабываемым".

Итак. Вот она, та история.

"Займитесь делом!"…

Недавно муж рассказал мне одну интересную историю. Поделюсь с вами.

Было это в 70-х. Он – молодой, но уже популярный композитор, недавно получивший статус "член Национального союза композиторов". Многие мои ровесники и люди постарше помнят такое чудное времяпрепровождение – политинформации. В СК их устраивали регулярно. Но, как вы понимаете, никто туда не ходил. На кой черт, спрашивается? О политической ситуации где-то за тридевять земель послушать?

Короче, в один прекрасный день вызвали его в секретариат на "ковер" – отчитывать за политическую безграмотность. В коридоре муж столкнулся с мэтром украинской песни Игорем Наумовичем Шамо. Его шедевр "Києве мій" звучал из всех открытых окон и подворотен. Как, собственно, и песни Поклада...

В актовом зале расположилась "карательная" тройка – комиссия и двое композиторов.

Слово взяла женщина (кто такая, муж не помнит).

– Товарищи! Что вы себе позволяете?! Почему мы видим вас в этом здании раз в год. И то в лучшем случае? Вот вы, Поклад! Вам что, не интересно, что происходит в капиталистической Европе, США и Латинской Америке?! Вы же комсомолец!

– Честно? – ответил муж, – не интересно... К тому же я был изгнан из рядов ВЛКСМ еще во время учебы в консерватории.

– Вы с ума сошли? Это как вообще? Правда? Вас исключили из комсомола? За что?

– За то, что в ректорате и на бюро комсомола я объяснил, что в консерваторию поступают не для того, чтобы собирать картошку в селе, а для того, чтобы постигать волшебство музыки. У студентов руки – инструмент их профессии! Поэтому за неделю до описываемых событий я просто сорвал "колхозную практику" и увез из колхоза весь свой курс домой, в Киев...

– С ума сойти! Что вы натворили?! Как же вас в СК приняли с таким "багажом"?

– А какое отношение мое творчество имеет к моему пребыванию в рядах комсомола?

– Прямое, Игорь Дмитриевич! Прямое! Так! Ну, с вами все ясно... Игорь Наумович! А вы?! Ну взрослый же человек! Коммунист! Вы как могли себе позволить пропускать политинформации? Ладно Поклад – там просто безобразие, как мы видим. Но вы... Вы же другой! Не понимаю...

Все время сидевший за спиной мужа пожилой композитор что-то активно писал на листке бумаги.

– Игорь Наумович! Я к вам обращаюсь!

Шамо поднялся, похлопал мужа по плечу и подошел к столу "президиума".

– Вы это видите?

Он протянул ту самую бумажку.

– Это список песен, которые я написал в этом году, пока не ходил на ваши сборища. А это, – он протянул клочок нотной бумаги, – я написал только что, пока вы тут Поклада прорабатывали. А что за это же время сделали вы?! Отстаньте от нас! У нас своя профессия! Займитесь делом! Работнички...

Все обомлели от такой "наглости". Шамо развернулся, двинулся в сторону двери. Муж все еще сидел...

– Игорь! Ты хочешь уйти отсюда последним? – обернувшись, громко произнес Шамо, – Пошли, нам тут точно делать нечего.

В гробовой тишине оба покинули зал. Что там потом происходило, неизвестно. Но больше подобные судилища над ними не устраивали.

"Займитесь делом!" Как же это здорово сказано. И сколько же еще таких "судей" было и сколько есть. Ээх...

А сколько эти два композитора успели написать, пока их "судьи" протирали штаны в своих кабинетах, готовя политинформации...

Источник: Незабутні - Незабываемые / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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