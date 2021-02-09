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Слава Рабинович
Слава Рабинович

Российский финансист и блогер. Главный исполнительный директор Diamond Age Capital Advisors.


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После падения путинского режима Россия начнет болезненный процесс восстановления своих границ согласно международному праву

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Войну на Донбассе может моментально закончить и моментально закончит любой более или менее вменяемый глава государства, кроме самозванца, узурпатора власти, международного террориста, военного преступника и убийцы, которого зовут Владимир Путин.

Деоккупация Крыма является гораздо более сложным вопросом с точки зрения практического решения в сжатые сроки. Ни один, даже очень популярный в народе, кандидат в президенты не сможет выиграть честные, справедливые, демократические и свободные выборы, поставив деоккупацию Крыма в первые строчки своей предвыборной программы.

Ни один из кандидатов, выиграв выборы, не продержится у власти и двух недель, если начнет процесс моментальной деоккупации Крыма: ведь 20-летнее правление Путина не прошло бесследно, и с народом, в его большинстве, эксперимент по промывке мозгов и зомбированию был проведен не менее успешно, чем с народом Германии в 30-х годах прошлого века; более того, в каком-то смысле этот эксперимент был проведен даже более успешно.

Многие, казалось бы, даже здравомыслящие люди все еще больны постимперским синдромом, и ломка будет продолжаться еще очень долго. Новому законному руководству России придется приложить много усилий, чтобы объяснять гражданам необходимость построения разрушенного Путиным государства, основанного на принципе верховенства права. В том числе, естественно, на принципе верховенства международного права как неотъемлемой части национального.

Это является единственным возможным путем возврата в содружество европейских государств и, в конечном счете, вступления в ЕС. Я бы дал года два на приведение основной части народа РФ в чувство, в том числе по этому вопросу, в течение которых нужно запустить переговорный процесс с Украиной, странами ЕС, Великобританией и США и выработать дорожную карту деоккупации Крыма, которая устроила бы все стороны не только с теоретической, но и практической точки зрения.

Семь лет оккупации и аннексии Крыма не могли, не могут и не смогут пройти бесследно во многих аспектах жизни полуострова, в том числе в гуманитарной сфере. Спросите об этом в странах Балтии, взяв 1952 год за условные семь лет (хотя они были аннексированы ранее, чем 1945 год, тем не менее именно 1952 год является семилетним временным отрезком беспрерывной оккупации).

Спросите об этом в Финляндии, взяв 1952 год за те же самые условные семь лет (с той же логикой). За семь лет произошли серьезные демографические изменения во всех этих случаях, в том числе в Крыму, и этот фарш совершенно невозможно провернуть назад. Придется решать и эти вопросы, в том числе гуманитарные, в том числе изменения демографического характера, вне зависимости от того, были они законными или нет за годы путинской диктатуры.

При военном поражении Германии и последующей оккупации ее союзниками многие такие вопросы решались быстро и насильственно, а многие – не так быстро и ненасильственно. Путинский режим в XXI веке не закончится путем военного поражения путинской России и последующей ее оккупации кем бы то ни было. Он закончится по-другому.

И вопрос деоккупации Крыма будет решаться более длительным и согласительным процессом, нежели деоккупация Судетской области Чехословакии, например.

Но я абсолютно убежден, что после падения путинского режима Россия так или иначе начнет болезненный и долгий процесс восстановления своих государственных границ согласно международному праву, а также повторного признания и подтверждения мировым сообществом российских границ на основе всех международных обязательств РФ, взятых до агрессии против Украины.

Источник: "Обозреватель"

Опубликовано с личного разрешения автора

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Теги: Россия, Владимир Путин, Крым, Украина, Донбасс, оккупация, переговоры, Слава Рабинович, диктатура, границы
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