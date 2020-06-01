Под видом защиты украинских производителей хотят закрыть импорт сельхозудобрений. Но это лоббирование интересов олигархического монополиста

Встретились с большой группой сельскохозяйственных производителей. Сейчас наметилась очень вредная тенденция, когда под видом экономического протекционизма и защиты внутренних производителей хотят практически закрыть импорт сельскохозяйственных удобрений.

Если импорт удобрений будет ограничен, это как минимум на 30–40% повысит цены на внутреннем рынке, сотни тысяч аграриев потеряют доходы, а для миллионов потребителей это отразится на ценах сельхозпродукции. Не говоря о том, что фактическая цена экспортируемых украинским монополистом удобрений ниже, чем та, по которой эту же продукцию продают украинским аграриям.

Выиграет от этого только олигархический монополист по производству удобрений. Это решение – как выстрел себе в ногу, и ничего общего с интересами Украины оно не имеет. Это не что иное, как прямое лоббирование олигархов и абсолютно антинародный акт.

В Украине существуют небольшие производители удобрений, которые прекрасно конкурируют и получают прибыль. Дело не в неспособности конкурировать с европейским товаром, а в олигархической, по сути, экономике, которая хочет извлечь сверхприбыль ценой обдирания населения, а не путем честной конкуренции.

Я направил соответствующее письмо министру экономики, и мы будем вместе бороться, чтобы это вредительское решение не было доведено до конца.

Источник: Mikheil Saakashvili / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора