Директор Киевского института судебных экспертиз Рувин незаконно получил статус участника боевых действий. А компромат на него – у спецслужб РФ

А судьи кто?

А те приспособленцы, которые выгодны каждой власти!

Два президента Украины Порошенко (1 декабря 2016 года орденом "За заслуги" III степени) и Зеленский (22 января 2021 года орденом "За заслуги" I степени) наградили Рувина Александра Григорьевича, директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины (сокращенно КНИИСЭ). Видно, хорошо выслуживался!

Именно Рувин проводил ту самую сюрреалистическую экспертизу по подрыву Верховной Рады Украины с баржами, минометами и гидроциклами, которую затем тогдашний генпрокурор Юрий Луценко вместе с Рувиным озвучивали на пресс-конференции по обвинению меня и Владимира Рубана. Тогда они той экспертизой насмешили всю Украину и весь мир!

Но это же каким безграмотным экспертом надо быть, чтобы клепать такие глупости в экспертизах? Наверное, таким, как Рувин и его команда "военных экспертов", готовых сфабриковать и подписать любую экспертизу по заказу властей.

Изучая материал своего дела и выясняя, кто же были мои судьи и эксперты, я наткнулась на информацию, что Рувин умеет не только хорошо экспертизы рисовать, а и документы подделывать. Сделала несколько запросов в различные государственные органы, получила ответы, собрала информацию из легальных открытых источников, и вот что получилось.

ГБР расследует уголовное производство №62020000000000628 от 3 августа 2020 года по факту совершения Рувиным преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – то есть мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой.

Согласно материалам дела (что изложено в заявлении Владимира Заманы, копию которого публикую) Рувин в 1996 году подделал удостоверение к нагрудному знаку "За разминирование", согласно которому он якобы награжден этим знаком на основании приказа министра обороны СССР от 17 мая 1989 года №144. На самом деле, такого приказа не было, что документально подтверждено ответами архивных учреждений.

Далее Рувин предоставил этот поддельный документ в комиссию Прикарпатского военного округа в августе 1996 года и на его основании получил статус участника боевых действий и соответствующее удостоверение ветерана войны (копию протокола заседания комиссии и поддельного удостоверения к нагрудному знаку "За разминирование" публикую).

В дальнейшем, используя статус участника боевых действий, Рувин продвигался по службе в правоохранительных органах и пользовался соответствующими льготами.

Незаконность получения Рувиным статуса участника боевых действий подтверждена результатами проверки Генерального штаба ВСУ (изложены в письме начальника Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-майора Лысенко от 28 августа 2020 года, копию которого публикую).

Я направила Рувину запрос, в котором просила подтвердить или опровергнуть изложенную выше информацию (копию запроса публикую). Ответа не получила.

Важный нюанс! Поскольку документы, разоблачающие подделку Рувиным выписки из приказа министра обороны СССР от 17 мая 1989 года №144, находятся в архивах Москвы, то в руках российских спецслужб есть хороший компромат для вербовки Рувина, что уже само по себе несет угрозу национальной безопасности Украины в условиях войны с Российской Федерацией, когда такого человека допускают к государственной тайне в рамках проведения экспертиз.

Достаточно? Нет?!

Поехали дальше!

Все военные эксперты КНИИСЭ, в том числе и Рувин, не имеют законно полученной квалификации судебных экспертов с правом проведения военных экспертиз.

Согласно ст. 17 закона Украины "О судебной экспертизе", для присвоения квалификации судебного эксперта создаются экспертно-квалификационные комиссии при министерствах и других центральных органах исполнительной власти, к сфере управления которых относятся государственные специализированные учреждения, осуществляющие экспертную деятельность.

Однако Минюст в нарушение закона своим внутренним приказом от 3 марта 2015 года №301/5 "Положение о квалификационных комиссиях и аттестации судебных экспертов" позволил создать экспертно-квалификационной комиссию при КНИИСЭ, который не является министерством или центральным органом исполнительной власти.

Именно этой комиссией были присвоены квалификации военных экспертов Рувину и его подчиненным.

Экс-начальник Генерального штаба ВСУ Замана первым поднял этот вопрос и обжаловал в административном суде вышеуказанный приказ Минюста. После чего Министерство юстиции впопыхах в феврале 2020 года вносит изменения в свой приказ и запрещает экспертно-квалификационной комиссии КНИИСЭ присваивать квалификации судебных экспертов. То есть Минюст сам признал еще до решения суда незаконность положений своего приказа.

Вывод: Все экспертизы, проведенные Рувиным и военными экспертами КНИИСЭ, разрушаются и не могут быть использованы в качестве доказательств в судах!

Все! Дело по мне и Рубану можно закрывать!

Да! Как и тысячи других дел по обвинению военных!

Так как украинская власть при каденциях многих президентов могла допустить такой прокол в безопасности и правосудии государства, особенно во время войны, идя на поводу одного афериста-карьериста Рувина? И сколько еще таких аферистов-карьеристов притаилось в различных государственных органах и структурах?

Мне сообщили, что у Рувина много компромата на многих околовластных лиц, и чтобы я была осторожной, публикуя правду о нем. Его есть кому защитить.

А кто же тогда защитит простой народ от них и их преступлений?..

Кстати, экспертизу по подрыву военных складов и арсеналов боеприпасов в Украине во времена каденции Порошенко с дронов и беспилотников тоже клепал КНИИСЭ под руководством Рувина. Затем, во времена уже Зеленского, эта экспертиза была опровергнута исследованиями Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

И еще много других экспертиз, особенно в тысячах дел по обвинению военных, было сфабриковано под четким руководством Рувина. Нас еще ждет впереди открытие правды о сфабрикованных экспертизах в делах экс-начальника Генерального штаба ВСУ Владимира Заманы, правда о том, мог ли не выполнить приказ Верховного главнокомандующего, в то время Порошенко, генерал Назаров в ситуации, когда военного ставят перед выбором: не выполнишь приказ – ты преступник! Выполнишь – тебя тоже посадят! И еще много фактов лжи Рувина в угоду каждой власти и многих других преступников и предателей государства будет разоблачено!..

Источник: Надія Савченко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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