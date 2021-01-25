Бульвар Шоубиз
 
25 января, 2021
 
Новости

"Зимняя красота". Савченко позировала на фоне лебедей и уток

Бывший народный депутат Украины Надежда Савченко поделилась в сети снимками, сделанными в Одессе.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Савченко: Украина удивительная страна
Савченко: Украина – удивительная страна
Фото: Надія Савченко / Facebook

Бывший народный депутат Украины, экс-военнослужащая Надежда Савченко 25 января разместила в Facebook серию снимков, на которых запечатлена на фоне водоема с утками и лебедями. 

Савченко позирует в кадре в профиль, накинув на плечи полупальто.

"Необычная зимняя красота Одессы. Украина – удивительная страна", – подписала она снимки.

https://www.facebook.com/Savchenko.Nadiia/posts/3559243980839543

Савченко в прошлом – военнослужащая Вооруженных сил Украины. В июне 2014 году ее захватили боевики "ЛНР" и передали России, где ее признали виновной в причастности к убийству российских журналистов в Луганской области и приговорили к 22 годам лишения свободы. Свою вину летчица не признала. В мае 2016 года Савченко вернулась в Украину – ее обменяли на двух российских военных. В 2015 году Савченко была удостоена звания "Герой Украины".

Савченко – депутат Верховной Рады VIII созыва. На парламентских выборах 2019 года избиралась по одномандатному округу №51 в поселке Зайцево Донецкой области. За нее проголосовали восемь человек (она заняла восьмое место). После поражения на выборах Савченко сожгла агитационные материалы. "Я больше никому ничего не должна, и это прекрасное чувство", – заявила она.

В 2018 году Савченко была арестована СБУ по подозрению в организации госпереворота и терактов. По решению суда 16 апреля 2019 года освобождена из-под стражи.

Теги: Одесса, Надежда Савченко, озеро
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Протесты в России. Акция "Свободу Навальному!". Задержаны свыше 3400 человек. Онлайн-репортаж
Протесты в России. Акция "Свободу Навальному!". Задержаны свыше 3400 человек. Онлайн-репортаж
Наталия ДВАЛИ
Смешко: Будущее Европы напрямую зависит от будущего Украины
Смешко: Будущее Европы напрямую зависит от будущего Украины
Алина ГРЕЧАНАЯ
  Любченко: У многих политиков патриотизм заканчивается, как только нужно платить налоги. Я за раскрытие персональных данных. Тогда бы Украина увидела своих героев
  Любченко: У многих политиков патриотизм заканчивается, как только нужно платить налоги. Я за раскрытие персональных данных. Тогда бы Украина увидела своих героев
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Самая прекрасная Людочка во вселенной". Ефросина обнародовала совместное фото с мамой
"Самая прекрасная Людочка во вселенной". Ефросина обнародовала совместное фото с мамой
Седокова выставила перед камерой грудь и высунула язык
Седокова выставила перед камерой грудь и высунула язык
Каменских сообщила о смерти отца
Каменских сообщила о смерти отца
"Узнал ее только по голосу", "Она не стареет", "Ни один мужчина перед ней не устоит", Тимошенко кардинально сменила имидж
"Узнал ее только по голосу", "Она не стареет", "Ни один мужчина перед ней не устоит", Тимошенко кардинально сменила имидж
"Зимняя красота". Савченко позировала на фоне лебедей и уток
"Зимняя красота". Савченко позировала на фоне лебедей и уток
"Мы вместе и ты – счастливый". Зеленская в день рождения мужа обнародовала совместное селфи
"Мы вместе и ты – счастливый". Зеленская в день рождения мужа обнародовала совместное селфи
"Когда отношения становятся токсичными, их надо заканчивать". Демин расстался с женой после 13 лет совместной жизни
"Когда отношения становятся токсичными, их надо заканчивать". Демин расстался с женой после 13 лет совместной жизни
Alyosha показала фигуру в белом купальнике
Alyosha показала фигуру в белом купальнике
"Мой лотос расцвел". Собчак позировала в "голом" комбинезоне с цветком на интимном месте
"Мой лотос расцвел". Собчак позировала в "голом" комбинезоне с цветком на интимном месте
"Красивая была бы пара". Дан Балан обнародовал совместное фото с Тиной Кароль
"Красивая была бы пара". Дан Балан обнародовал совместное фото с Тиной Кароль
Витовская-Ванца переболела СOVID-19
Витовская-Ванца переболела СOVID-19
  "Отдыхаем с проститутками у Яныка на вилле". Экс-футболист "Динамо" Алиев выпустил клип на матерный трек. Видео
  "Отдыхаем с проститутками у Яныка на вилле". Экс-футболист "Динамо" Алиев выпустил клип на матерный трек. Видео
  Победитель шоу "Голос країни" Ганзера сообщил о смерти отца
  Победитель шоу "Голос країни" Ганзера сообщил о смерти отца
"Настя, какой размер ноги?", "Ну и лыжи", "Очень длинные ступни на красивых ножках". Фаны Каменских бурно обсуждают ее ступни
"Настя, какой размер ноги?", "Ну и лыжи", "Очень длинные ступни на красивых ножках". Фаны Каменских бурно обсуждают ее ступни
"Соблазн подстерегает нас на каждом шагу". Худеющая Джамала опубликовала свой рацион питания от диетолога
"Соблазн подстерегает нас на каждом шагу". Худеющая Джамала опубликовала свой рацион питания от диетолога
"Наташу не узнаю", "Думала, с тещей. Одно лицо", "Можно было и заретушировать". Фаны Тарзана обсуждают его фото с Королевой
"Наташу не узнаю", "Думала, с тещей. Одно лицо", "Можно было и заретушировать". Фаны Тарзана обсуждают его фото с Королевой
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS