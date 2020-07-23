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"Жду извинений журналистов": Савченко опровергла связь с подельником террориста Кривоша

Бывший народный депутат Украины Надежда Савченко потребовала от журналистов опровергнуть информацию о том, что харьковский сообщник террориста из Луцка Максима Кривоша был ее другом.

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У Кривоша и задержанного в Харькове мужчины "были деловые контакты"
У Кривоша и задержанного в Харькове мужчины "были деловые контакты"
Фото: ЕРА

Бывший народный депутат Украины, экс-военнослужащая Надежда Савченко опровергла информацию о связях с сообщником луцкого террориста Максима Кривоша. Об этом она написала у себя в Facebook.

Экс-депутат потребовала от журналистов опровергнуть информацию о том, что харьковский подельник террориста из Луцка входил в круг ее друзей. 

"Я за качественную и ответственную работу журналистов в Украине. Поэтому без суда жду извинений от всех СМИ, которые публиковали и разгоняли неверную непроверенную информацию касаемо меня и запугивали общество псевдотероризмом", – написала Надежда Савченко.

https://www.facebook.com/Savchenko.Nadiia/posts/3038826482881298

Утром 21 июля в центре Луцка 44-летний Максим Кривош захватил автобус, в котором находилось 13 человек. Вечером террорист сдался после того, как президент Зеленский выполнил одно из его условий. Никто из заложников не пострадал. 

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, находившийся в Луцке, заявлял, что у Кривоша были сообщники в других городах Украины. По словам министра, у Кривоша и задержанного в Харькове мужчины "были деловые контакты".

Бывшая военослужащая Надежда Савченко попала в плен на Донбассе в 2014 году, была осуждена Донецким городским судом Ростовской области "за причастность к убийству журналистов ВГТРК" 17 июня 2014 года под Луганском и приговорена к 22 годам лишения свободы. Она была признана правозащитными организациями политзаключенной. 25 мая 2016 года Савченко вернулась в Украину.

В 2018 году Савченко была арестована СБУ по подозрению в организации госпереворота и терактов. По решению суда 16 апреля 2019 года освобождена из-под стражи.

Теги: Луцк, Надежда Савченко, захват заложников в Луцке, Максим Кривош
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