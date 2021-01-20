Савченко в черном купальнике окунулась в прорубь. Фото

Бывший народный депутат Украины, экс-военнослужащая Надежда Савченко 19 января на Крещение опубликовала в Facebook серию снимков, на которых запечатлена во время ныряния в прорубь.
Савченко выбрала для погружения в воду черный сплошной купальник, а после совершения обряда оделась и накинула на плечи плед.
"Всем крепкого здоровья и несокрушимого духа. Верных и надежных друзей. Победы нашей Украине", – написала она.
Праздник Крещения у христиан отмечается 19 января. По данным Укргидрометцентра, в Украине на Крещение были морозы, а температура воздуха составляла от -5 °С до -15 °С.
Мэр Киева Виталий Кличко, окунувшись в заливе сам, предупредил подписчиков, чтобы они не делали этого без подготовки.