Савченко в черном купальнике окунулась в прорубь. Фото

Бывший народны депутат Надежда Савченко на Крещение совершила погружение в прорубь.

Савченко: Всем крепкого здоровья и несокрушимого духа Фото: Надія Савченко / Facebook

Бывший народный депутат Украины, экс-военнослужащая Надежда Савченко 19 января на Крещение опубликовала в Facebook серию снимков, на которых запечатлена во время ныряния в прорубь.

Савченко выбрала для погружения в воду черный сплошной купальник, а после совершения обряда оделась и накинула на плечи плед.

"Всем крепкого здоровья и несокрушимого духа. Верных и надежных друзей. Победы нашей Украине", – написала она.

Праздник Крещения у христиан отмечается 19 января. По данным Укргидрометцентра, в Украине на Крещение были морозы, а температура воздуха составляла от -5 °С до -15 °С.

Мэр Киева Виталий Кличко, окунувшись в заливе сам, предупредил подписчиков, чтобы они не делали этого без подготовки.