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Савченко на трех языках попросила Лукашенко освободить политических заключенных

Экс-депутат Верховной Рады Надежда Савченко обратилась к президенту Беларуси Александру Лукашенко на трех языках: украинском, белорусском и русском.

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Савченко обратилась к Лукашенко как политузник в России и Украине
Савченко обратилась к Лукашенко как политузник в России и Украине
Фото: Надія Савченко / Facebook

Бывший народный депутат Украины, экс-военнослужащая Надежда Савченко поздравила белорусский народ с Днем независимости Беларуси и попросила президента страны Александра Лукашенко освободить всех политических заключенных, об этом она написала в Facebook 3 июля.

Обращение к Лукашенко Савченко опубликовала на трех языках: украинском, белорусском и русском.

"Наивысшее достижение лидера – уметь взрастить себе достойную замену и вовремя передать власть, чтобы еще успеть проконтролировать верность пути в будущее своего государства. Верх такого мастерства в государственном управлении демонстрировали не многие лидеры в истории человечества. По моему мнению, вы на такую мудрость способны. Это осторожный и верный путь, которым стоит пройти, чтобы не разрушить и не утопить свою страну в крови", – отметила экс-нардеп.

Савченко обратилась к Лукашенко "как политузник в России и Украине" с просьбой освободить из заключения 24 человек, которые признаны белорусскими правозащитниками и мировым сообществом узниками совести. 

https://www.facebook.com/Savchenko.Nadiia/posts/2986102714820342

18 июня в Минске задержали конкурента Лукашенко на выборах президента Бабарико, который, по данным опросов общественного мнения, уверенно лидировал в рейтингах с перспективой победы в первом туре.

Бабарико в течение 20 лет руководил "Белгазпромбанком", он ушел с этой должности в мае 2020 года, когда решил баллотироваться на пост президента Беларуси.

По версии следствия, Бабарико был организатором незаконных действий в банке, пытался влиять на свидетелей, скрывать следы преступлений. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 и ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса Беларуси (создание преступной организации или участие в ней). В белорусском КГБ утверждали, что к деятельности Бабарико причастны "кукловоды" из числа "больших начальников в "Газпроме" и что задержания не связаны с избирательной кампанией в Беларуси. В МИД Беларуси говорили, что экс-банкир может быть причастен к отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов.

Бабарико и его сыну предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Адвокат экс-банкира заявил о невиновности своего клиента.

В Беларуси на 9 августа запланированы выборы президента. Лукашенко, который возглавляет Беларусь с 1994 года, намерен баллотироваться на новый срок.

Теги: Беларусь, выборы, Александр Лукашенко, Надежда Савченко
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