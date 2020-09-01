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01 сентября, 2020
 
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Савченко показала фото своего путешествия по Херсонской области и обратилась к украинцам

Экс-депутат Верховной Рады Надежда Савченко рассказала о проблемах заповедников и туристических мест Херсонской области Украины.

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Савченко: Пока у нас есть свое государство, у каждого украинца есть и Карпатские горы, и Черное море, и Олешковские пески, и Волынские озера. У каждого украинца есть не только свой регион, а вся Украина!
Савченко: Пока у нас есть свое государство, у каждого украинца есть и Карпатские горы, и Черное море, и Олешковские пески, и Волынские озера. У каждого украинца есть не только свой регион, а вся Украина!
Фото: Надія Савченко / Facebook

Бывший народный депутат Украины, экс-военнослужащая Надежда Савченко опубликовала в Facebook обращение к украинцам.

"Пока у нас есть свое государство, у каждого украинца есть и Карпатские горы, и Черное море, и Олешковские пески, и Волынские озера. У каждого украинца есть не только свой регион, а вся Украина! Путешествие по заповедникам Херсонской области показало мне не только их несказанную красоту, но и проблемы, с которыми сталкивается заповедный фонд Украины из-за отсутствия поддержки государственной политики", – заявила она.

Савченко отметила, что Олешковские пески, крупнейшая пустыня в Европе, не имеет достаточного финансирования от государства для надлежащего ухода за заповедными землями, часть его территории незаконно приватизирована.

"Аскания Нова (...) сталкивается с коллизией в украинском законодательстве, а именно в Водном кодексе Украины, где прописано, что государственный национальный заповедник вынужден платить за воду, которую сам добывает! Каждое правительство и каждый созыв нардепов знают, что это правовая ошибка, но никто так и не удосужился за 29 лет ее исправить! Растительность и животный мир заповедной зоны очень трудно поддерживать при недостатке воды. Весь научный состав заповедника и обслуживающий персонал получают одинаково минимальную заработную плату, повышенную новой властью до 5 тыс. грн без расчетной тарифной сетки", – заявила Савченко.

Также экс-нардеп отметила, что Лемурийские озера уничтожают.

"Из-за перекрытия и неподачи воды в Крым страдает и экосистема неоккупированной территории Украины. Из лимана ушла вода, засыхает почва и существует опасность быстрого размножения саранчи, которая начнет уничтожать растительность степной зоны Украины", – отметила она.

Савченко подчеркнула, что неравнодушный человек, кроме отдыха, замечает и проблемы туристической Украины.

"Хорошо бы, если бы власть тоже видела и решала эти глобальные проблемы, а не только вешала лозунги на бордах о великом строительстве туристической Украины. Сохраним государство Украина – сохраним уникальную его красоту для каждого из нас!" – написала экс-нардеп.

https://www.facebook.com/Savchenko.Nadiia/posts/3153441448086467

Савченко в прошлом – военнослужащая Вооруженных сил Украины. В июне 2014 году ее захватили боевики "ЛНР" и передали России, где ее признали виновной в причастности к убийству российских журналистов в Луганской области и приговорили к 22 годам лишения свободы. Свою вину летчица не признала. В мае 2016 года Савченко вернулась в Украину – ее обменяли на двух российских военных. В 2015 году Савченко была удостоена звания "Герой Украины".

Савченко – депутат Верховной Рады VIII созыва. На парламентских выборах 2019 года избиралась по одномандатному округу №51 в поселке Зайцево Донецкой области. За нее проголосовали восемь человек (она заняла восьмое место). После поражения на выборах Савченко сожгла агитационные материалы. "Я больше никому ничего не должна, и это прекрасное чувство", – заявила она.

В 2018 году Савченко была арестована СБУ по подозрению в организации госпереворота и терактов. По решению суда 16 апреля 2019 года освобождена из-под стражи.

Теги: Украина, Херсон, депутаты, правительство, Надежда Савченко, политика, путешествия, пустыня, озеро, отдых, регионы, исчезновение
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