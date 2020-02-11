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11 февраля, 2020
 
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Савченко в красном платье искупалась в Северном Ледовитом океане

Бывший внефракционный нардеп Надежда Савченко перед камерой прошла по берегу Северного Ледовитого океана, а затем отправилась навстречу волнам.

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Савченко: Если уже ты на краю света, не упускай мгновение!
Савченко: Если уже ты на краю света, не упускай мгновение!
Фото: Надія Савченко / Facebook

Бывший внефракционный нардеп Надежда Савченко в красном платье искупалась в Северном Ледовитом океане. Видео она разместила на своей странице в Facebook.

"Если уже ты на краю света, не упускай мгновение!" – написала она.

В ролике Савченко идет по берегу океана и отправляется навстречу волнам.

https://www.facebook.com/Savchenko.Nadiia/videos/1013051252407590/

В августе 2019 года Савченко, также в платье, искупалась в Балтийском море.

Савченко в прошлом – военнослужащая Вооруженных сил Украины. В июне 2014 году ее захватили боевики "ЛНР" и передали России, где ее признали виновной в причастности к убийству российских журналистов в Луганской области и приговорил к 22 годам лишения свободы. Свою вину летчица не признала. В мае 2016 года Савченко вернулась в Украину – ее обменяли на двух российских военных. В 2015 году Савченко была удостоена звания "Герой Украины".

Савченко – депутат Верховной Рады VIII созыва. На парламентских выборах 2019 года избиралась по одномандатному округу №51 в поселке Зайцево Донецкой области. За нее проголосовали восемь человек (она заняла восьмое место). 

После поражения на выборах Савченко сожгла агитационные материалы. "Я больше никому ничего не должна, и это прекрасное чувство", – заявила она.

В сентябре 2019 года Савченко пожаловалась на отсутствие работы. По ее словам, она живет за счет своей последней депутатской зарплаты.

Савченко судят по обвинению в планировании теракта. Ее задержали в марте 2018 года, после того как депутаты проголосовали за снятие с нее депутатской неприкосновенности. Тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан вступили в сговор с целью захвата государственной власти в Украине. 

По версии следствия, Савченко и Рубан планировали "широкомасштабные террористические атаки" в центре Киева. Для этих целей они якобы договорились о поставках оружия с бывшим главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко. В августе Генпрокуратура сообщила о завершении расследования в отношении Савченко и Рубана.

Савченко свою вину не признает. "Хотела ли я взорвать пол-Киева? Как у каждого здравомыслящего человека, у меня появляются шуточные желания. Я хотела, но не пол-Киева, а Верховную Раду", – сказала Савченко изданию "ГОРДОН" в феврале 2019 года

Адвокат Рубана Валентин Рыбин заявлял, что его клиент был готов признать вину, чтобы его обменяли на двух украинских военных, которых удерживают боевики "ДНР". По словам Рыбина, после завершения расследования Рубан признавать вину не намерен.

Оба фигуранта дела с марта 2018 года находились под стражей. В ночь на 16 апреля 2019 года срок содержания под стражей истек и они вышли на свободу. Дело рассматривает Броварской районный суд Киевской области. 


Теги: Надежда Савченко, Северный Ледовитый океан, купание
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