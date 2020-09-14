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Надежда Савченко
Надежда Савченко

Народный депутат Украины, внефракционная. Бывшая военнослужащая Вооруженных сил Украины. В 2015 году получила звание Героя Украины.


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Лучше иметь честную оппозицию внутри страны, чем нож в спине от соседей. К сожалению, жажда власти ослепила Лукашенко

Открытое обращение к Александру Лукашенко.

Александр Григорьевич.

Я первая из украинских политиков, обратилась к вам в преддверии президентских выборов в Беларуси, предчувствуя беду в доме соседа. Я призвала вас освободить политзаключенных из тюрем в Беларуси и объяснила вам, что лучше иметь честную и открытую оппозицию внутри страны, чем нож в спине от соседей.

К сожалению, ваша жажда власти ослепила вас, и вы не услышали моих по-доброму искренних советов для Беларуси.

Вы совершили все ошибки, которые только можно было допустить в государственном управлении свободным и гордым народом. И белорусский народ отверг вас, не испугавшись ударов дубинками вашего режима.

У белорусского народа нет политических оппозиционных лидеров и авторитетных кураторов из-за границы. Они все равные среди равных и в этом уникальность белорусов. К сожалению, вы этого так и не поняли.

Однако, сегодня, 14 сентября 2020 года, вы можете сделать роковую ошибку. Пытаясь сохранить свою власть и заручиться поддержкой Путина, вы можете сдать суверенитет Беларуси. Хотя вам не принадлежит более право решать от имени белорусского народа. И таким своим решением вы просто вбросите белорусский народ в освободительную войну на многие поколения.

Такой путь чеченскому народу стоил двух кровопролитных войн. Украинский народ сейчас ведет освободительную войну с Российской Федерацией. Не вводите войну в Беларусь. Белорусский народ не примет подданства Кремлю.

Продемонстрируйте властям Российской Федерации гордость белорусского народа. Белорусы заслуживают этого. Вы поймете это, если вы белорус.

Источник: Надія Савченко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Беларусь, выборы, Александр Лукашенко, оппозиция, Надежда Савченко, политзаключенные, суверенитет, обращение
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