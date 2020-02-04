Династия Мальдини – уникальная. Дебютант Даниэль – третий представитель знаменитой футбольной семьи в "Милане"

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

2 февраля 2020 года в мировом футболе произошло неординарное, почти уникальное событие. В матче высшей лиги чемпионата Италии Серии А "Милан" – "Верона" впервые в официальной игре на замену у "красно-черных" вышел Даниэль Мальдини. Казалось бы, ну вышел молодой неполных 19 лет игрок и вышел, таких дебютов полно.

Уникальность же в том, что это юное дарование – третий представитель знаменитой футбольной семьи. Его дед Чезаре в 50–70-х годах был одним из сильнейших защитников Европы. Он четырехкратный чемпион Италии, обладатель Кубка чемпионов. Мальдини-старший много добился и как тренер: завоевывал Кубок Италии, Кубок Кубков УЕФА, трижды как наставник становился чемпионом Европы среди молодежных сборных. Он тренировал родной "Милан", "Парму", национальные сборные своей страны и Парагвая.

Сына Чезаре Паоло Мальдини основной массе болельщиков и представлять нет нужды. Всю свою футбольную карьеру Мальдини-средний провел в одном клубе – все в том же "Милане". Семикратный чемпион своей страны, пятикратный победитель Лиги чемпионов, двукратный призер чемпионатов мира и континента в составе "Скуадра Адзурры" и прочая, прочая, прочая. Ныне – технический директор родного клуба.

Даниэль, Паоло и Чезаре Мальдини. Фото: eurosport.com

Вообще в футболе династии нередко встречаются. Как "по горизонтали" – братья, так и "по вертикали" – отец и сын. В первом случае рекорд, вероятно, принадлежит легендарным братьям Старостиным – их было четверо: Николай, Александр, Андрей и Петр.

Были и есть "братские трио". Недавно – Шота, Реваз и Арчил Арвеладзе. Ныне – Поль, Флорентин и Матиас Погба. Конечно, старшие братья по знаменитости и близко не приближаются к "малышу" Полю – чемпиону мира и вице-чемпиону Европы, но все же они сборники Гвинеи.

Из "дуэтов" вы можете вспомнить братьев Коло и Яя Туре, Эдена и Торгана Азаров, Кевина-Принса и Жерома Боатенгов и других.

По линии "отец – сын" тоже немало славных примеров: некогда тренер одного из чемпионских составов киевского "Динамо" Александр Севидов и его сын – известный бомбардир 60-х годов Юрий, датские вратари Петер и Каспер Шмейхели, сборники Нидерландов Денни и Дейли Блинды, Патрик и Джастин Клюйверты, Диего и Джованни Симеоне, киевские голкиперы Михаил и Андрей Михайловы. И этот список можно продолжить.

Отдельная тема – династии, как по вертикали, так и по горизонтали: старшее поколение помнит звезд 80–90-х годов из Дании братьев Микаэля и Бриана Лаудрупов, но мало кто знает, что и их отец – Финн Лаудруп – тоже был профессиональным футболистов, и их дети. Но они особых трофеев не добились. У нас самая известная семья – отец Виктор старший Чанов – старший и сыновья Вячеслав и Виктор-младший Чановы. До сих пор помнят братьев Рональда и Эрвина Куманов, но мало знают, что их отец Мартин также был профессионалом в футболе.

Еще колоритнее уругвайская династия Форланов – Диего, конечно, помнят по ярким выступлениям за "Манчестер Юнайтед", "Вильярреал", "Интер", "Атлетико" и иные менее известные клубы. Но мало, кто знает, что его отец Пабло Форлан выиграл семь чемпионских титулов в Уругвае, а также один Копа Либертадорес и был игроком сборной Уругвая на чемпионате мира 1966 года в Англии и чемпионате мира 1974 года в ФРГ. А вот тесть Пабло – Хуан Карлос Корассо – играл за аргентинский "Индепендьенте", а впоследствии – тренировал сборную Уругвая. Прибавьте к этому, что два дяди Диего Форлана – Хосе Пасториса и Рикардо Бочини – также известны как профессиональные футболисты. Уфф…

В чем же уникальность династии Мальдини. Ведь, кроме Форланов, весьма титулованными в трех поколениях были еще семьи в футболе – те же Маркосы Алонсо… в трех поколениях. Дед Маркос Алонсо ("Маркитос") – пять раз выигрывал Кубок чемпионов с "Реалом". Маркос Алонсо-средний – чемпион Испании в составе "Барселоны", Маркос Алонсо-младший – сейчас игрок сборной Испании и "Челси", а до того играл в "Сандерленде" и "Фиорентине".

Фокус в том, что все Мальдини – игроки лишь одного клуба. Поэтому в этот список я сознательно не вставил старшего сына Паоло Мальдини – 24-летнего Кристиана, тот уже заигран за несколько итальянских клубов низших серий.

Источник: "ГОРДОН"