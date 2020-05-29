Ситуация с вирусом непростая. Однако, судя по цифрам, в Харьковской области она накалена искусственно

Пока в СМИ разгоняется истерика о мнимой катастрофе в регионе, глава местной ОГА Алексей Кучер первым в Украине инициировал выделение дополнительных 10 тыс. грн медикам, заболевшим коронавирусом. Сегодня (28 мая. – "ГОРДОН") на сессии облсовета в Харькове депутаты поддержали инициативу главы ОГА выделить медикам, заболевшим "короной", дополнительные 10 тыс. грн на поддержку и лечение.

Это решение особенно показательно на фоне истерики, которая разворачивается вокруг ситуации с вирусом в регионе. Раскручивается скандал в том числе и центральными СМИ. Информация, которая звучит, действительно пугает: денег нет, средств защиты нет, врачи все болеют либо увольняются, половина области – на больничных койках.

Самая пугающая ситуация якобы сложилась в областной инфекционной больнице, где одной медсестре приходится ухаживать за 50 больными. Вал истерики так велик, что становится ясно: не так сложна ситуация с коронавирусом, как ее хотят искусственно накрутить. И без политики здесь не обошлось – оппоненты главы ОГА Алексея Кучера, используя пандемию, полным ходом ведут подготовку к выборам, не брезгуя ничем. Ситуация с "короной" в стране и мире – крайне напряженная. Медики падают с ног не только у нас – вспомните шокирующие кадры измученных врачей в Китае или Италии. Это передовая, где без жертв, увы, не обойтись.

Еще яркие примеры уже у нас – на Винничине и Киевщине, где из-за провала работы местных чиновников заболело столько медиков, что пришлось закрыть некоторые опорные больницы по борьбе с коронавирусом. При этом сам глава Винницкой ОГА Владислав Скальский обвинил врачей: мол, они сами виноваты, что заразились. Такая ли ситуация сейчас в Харьковской области? Лучший ответ – на языке цифр, а не эмоций. И вот что они говорят. Население области – 2,6 млн человек. По состоянию на сегодня заболевших "короной" – 983, из них 348 выздоровели. В Черновцах, к примеру, 3201 заболевший на 900 тыс. населения. В Ивано-Франковске – 1339 на 1,3 млн, в Закарпатье – 1124 случая на 1,2 млн населения. То есть ситуация в Харьковской области – отнюдь не самая критичная, и регион – вовсе не на передовой борьбы с вирусом.

Это подтверждают и показатели для введения адаптивного карантина. В области он составляет 4,29 заболевших на 100 тыс. населения. В Киеве и области этот показатель выше более чем в два раза. В западных регионах ситуация в разы хуже: на Волыни – 16,49 на 100 тыс., в Ровно – 24,90, в Черновцах – 39,83 заболевших. Есть данные и по уровню заболеваемости среди медработников. Всего в области зафиксировано 215 случаев. Из них 100 сотрудников уже выздоровели. При этом по факту многие из них – не медицинские работники, а технические сотрудники больниц – водители, диспетчеры, лифтеры, уборщицы…

Сотрудников Харьковской областной инфекционной больницы, ставшей базовой для приема больных, вирус тоже не обошел стороной. Из 245 медиков заболело 27, в том числе главврач и начмед. По состоянию на сегодня девять из них уже здоровы. То есть по факту работать есть кому: на 227 фактических сотрудников больницы приходится не более 200 больных, а это максимальная загрузка медучреждения. Удивительно, но в СМИ при этом фигурирует информация о четырех медсестрах на всю больницу. Так ли это? И где в таком случае остальные? Что скрывает или недоговаривает руководство больницы? Вопрос открытый.

Точно так же удивляет и нервозность вокруг количества средств индивидуальной защиты и денег на лекарства для инфекционной больницы. Понимая, что она – основной форпост в борьбе с вирусом, ресурсов на "инфекционку" местные власти не жалели. В апреле – мае больница получила 52 тыс. масок, 13,5 тыс. респираторов, 2450 защитных комбинезонов и медицинских костюмов, 465 тыс. медицинских перчаток, 600 защитных очков. Были и финансовые вложения: за период борьбы с коронавирусом больница получила 18 млн грн. 8 – от благотворителей и 10 – из государственного и областного бюджетов.

Средства в том числе должны были направляться на закупку лекарств, однако по факту на счетах больницы зависали средства, а родственники пациентов жаловались, что покупают все за свой счет, вплоть до мусорных пакетов. Почему так произошло – настойчивый вопрос к руководителю больницы, но он слег с вирусом. Однако комиссия Минздрава, созданная по данному вопросу, сделала положительный вывод, не найдя в ситуации управленческих сбоев со стороны администрации.

Кстати, обещанные надбавки за работу с коронавирусом медикам "инфекционки", как и скорой помощи, в Харьковской области выплатили – более чем 4,5 млн грн на область. Некоторые из врачей получили по 38 тыс. за работу с коронавирусными пациентами в апреле. Более того – Харьковская область стала первой и пока единственной в Украине, где губернатор Алексей Кучер на сессии облсовета инициировал выделение дополнительных средств из областного бюджета на выплаты медикам, заболевшим коронавирусом. Речь идет о помощи в размере 10 тыс. грн на поддержку и лечение.

Ну и еще немного статистики. По состоянию на 22 мая охват тестирования в Харьковской области составил 13,67 на 100 тыс. населения, загруженность коек – меньше 3%. В целом по стране эти показатели гораздо выше: тестируют 17,46 больных на 100 тыс., а занято коек – 11,91 заболевшими на 100 тыс. В соседних с Харьковской областях, к слову, эти показатели намного хуже. И по состоянию на 22 мая ни Луганская, ни Донецкая, ни Полтавская и Днепропетровская области не были готовы к выходу из карантина. В отличие от Харьковской. Откуда в таком случае массовая истерика, в которую оказался втянутым и глава ОГА Алексей Кучер, пытающийся донести более трезвую информацию до общественности?

Очевидно, ситуация с вирусом непростая. Однако, судя по цифрам, в Харьковской области она накалена искусственно. И единственное объяснение – это предстоящие местные выборы, готовясь к которым, политические оппоненты Кучера создают истерику в обществе и запугивают людей коронавирусом.

Источник: УНИАН