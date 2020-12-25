Попытки легализации в Украине медицинской марихуаны вызывают яростное сопротивление в полиции. Думаю, всем понятно почему

Ольга Стефанишина из "Голоса" зарегистрировала законопроект "…об урегулировании оборота конопли в медицинских целях, научно-технической деятельности и промышленности". Простыми словами, о легализации лечебной марихуаны, хотя, на самом деле, спектр закона гораздо шире.

Я всегда выступал за легализацию всего, на что есть спрос и что, соответственно, приносит деньги. Потому что если это не легализовано, то оно все равно существует, но приносит деньги не государству, а криминалу. И получается, что, запрещая какой-то теневой сегмент рынка, то есть отказываясь признавать реальность, государство устраняется от его регулирования и усиливает теневые криминальные структуры. Речь и о проституции, и об азартных играх, и о марихуане. Это всегда было, есть и будет. И государство должно регулировать это, следить за безопасностью потребителей и получать доход.

Особенно это касается марихуаны, поскольку речь идет не только о теневых денежных потоках, но и о здоровье людей.

Я бы, наверное, не писал этот пост, но оказалось, что даже среди моих знакомых есть люди, для которых тема легализации медицинской марихуаны – вопрос ежедневной боли. У их ребенка эпилепсия, и девочка ежедневно страдает от судорог, снять которые помогают только препараты с каннабисом, которые стоят бешеные деньги именно из-за существующего запрета. Оказывается, в Украине около 20 тыс. (!) таких детей. А скольким людям каннабис помогает облегчить страдания при раке, склерозе, Альцгеймере и других страшных диагнозах!

Условно в экспертных и общественных кругах законопроект Стефанишиной так и называется – "закон для Софійки". Потому что за ним стоят не политические или экономические интересы, а конкретные судьбы, детские судьбы. В частности, и судьба реальной и страдающей из-за чьей-то глупости или жадности девочки Софийки.

Мне известно, какое яростное сопротивление вызывают попытки легализации медицинской марихуаны в полиции. Думаю, всем понятно почему. Тем большее уважение вызывает смелый шаг депутата Стефанишиной.

Аргумент, что легализация марихуаны приведет к увеличению наркомании, смехотворен. Сегодня она запрещена – и что, наркомании нет? А сколько молодых судеб заклеймили судебными приговорами из-за найденного полицейскими (а часто ими же и подброшенного) косячка в студенческом кармане? Ну а криминальное преследование за употребление медикаментов с каннабисом – это вообще абсурд! Это притом, что в той же Швейцарии можно купить сигареты с марихуаной в любом магазине (сам видел). Я уже не говорю про другие развитые страны, легализовавшие марихуану.

В общем, хватит кормить мафию в погонах и без них. Хватит издеваться над больными! Хватит занимать страусиную позицию и лицемерить. Тема чувствительная, но, делая вид, что проблемы не существует, мы ее не решим.

И не спешите судить, обвинять и клеить ярлыки. Почитайте подробнее о законопроекте, а потом делайте выводы.

Источник: Сергей Гармаш / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора