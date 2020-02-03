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Сергей Щербина
Сергей Щербина

Украинский журналист, главный редактор "РБК-Украина".


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Антирейтинг Кабмина и Рады – по 68%, а у Зеленского – почти 50% доверия. Похоже, украинцы начали играть в любимую игру "плохие бояре"

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Вышла свежая социология Соцмониторинга и Института им. Яременко.

У "Слуги" все хорошо – 39,1% (на выборах было 43%). Незначительно вывалилась за порог реинкарнация "Самопомочі", остальные фактически при своих.

Неплохо все и лично у Зеленского – [почти] 50% доверия. Но украинцы, похоже, начали играть в одну из своих любимых игр – "плохие бояре". Антирейтинг Кабмина – 68%, лично Гончарука – 65%, Рады – 68%.

Исходя из тех же социологических данных, крепко подбили "бояр" премии и зарплаты. О них детально слышали 47,9% украинцев, а немного слышали – 45,6% (следовательно, охват за 93%). Несправедливыми премии и зарплаты чиновников считают 88%. И после этого 61% стал хуже относиться к Гончаруку, а 67,4% – к министрам.

Социологи спросили и о скандале с премьерскими записями. Этот скандал подбил не только Гончарука (хуже стали относиться 38%), но и Зеленского (хуже – 23,7%).

При такой динамике "бояр" придется приносить в жертву. Но пока рано. Вот к лету/осени аккумулируют достаточно негатива – и можно будет на костер.

Источник: Сергій Щербина / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Верховная Рада, рейтинг, Владимир Зеленский, Сергей Щербина, Кабмин
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