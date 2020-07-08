Павелко пытается примазаться к "Большому строительству" Зеленского. Скорее всего, хочет уйти в тень более яркой личности президента

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Подложить свинью президенту.

Национальный проект "Большое строительство", инициированный президентом страны, стартовал четыре месяца назад. В процессе реализации программы, как известно, ведется строительство более 100 школ, 100 детсадов и 100 стадионов одновременно. Правительство анонсирует завершение возведения объектов спортивной инфраструктуры и образовательных учреждений до конца текущего года.

А теперь читаем о ходе выполнения программы Владимира Зеленского на ресурсе УНН, который обслуживает Андрея Павелко. Читаем и глазам своим не верим. Оказывается, идея главы государства реализуется не под его патронатом, а в продолжение инициативы Украинской ассоциации футбола, возглавляемой Павелко.

"В рамках программы президента правительство продолжает инициативу УАФ и строит еще 100 новых футбольных полей", – сообщает УНН.

Зачем Павелко так грубо и примитивно пытается примазаться к "Большому строительству" Зеленского? Зачем он нарочито манипулирует контекстом, создавая видимость преемственности нынешней власти коррупционным инстинктам ФФУ/УАФ в деле возведения футбольных полей по завышенным ценам? Скорее всего, Павелко рассчитывает на то, что ему удастся уйти в тень более яркой личности Зеленского, который тоже ратует за строительство стадионов. Глядишь, и получится на этой волне подсунуть президенту страны свинью, то есть свои скандальные поля с искусственным покрытием, да еще и втридорога.

"Глобальный проект развития и восстановления спортивной инфраструктуры стартовал по инициативе УАФ в 2017 году. Тогда финансирование строительства футбольных мини-полей и стадионов осуществлялось в соотношении 50 на 50 из государственного и местных бюджетов. В течение 2017–2018 годов по указанной программе в разных регионах Украины было построено около 600 площадок для игры в футбол", – пишет УНН.

Сколько и чего реально построено в рамках масштабной аферы бывшего главы бюджетного комитета ВР и одновременно президента ФФУ/УАФ, досконально знает народный депутат Григорий Мамка. Как заместитель главы парламентской временной следственной комиссии он в деталях информирован и о том, сколько бюджетных денег и средств УЕФА было присвоено Павелко и сообщниками в период 2017–2018 годов. Об этом он делился с коллегами на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

"Минус 1,5 млрд грн. По документам до конца нынешнего года в стране должны были быть построены 760 площадок. Начиная с 2017 года, Кабмин выделял на этот проект немалые деньги. Однако по результатам проверки ВСК на месте футбольных полей – кучи застарелого щебня. Надо просто выяснить для себя, для Офиса генпрокурора, для Офиса президента, куда делись деньги, и принять решение. Будут представители УАФ говорить правду или будут покрывать тех нардепов и фракцию, которые принимали участие в позорном осваивании средств по этой программе. На сегодняшний день только в Киеве мы увидели более 30 площадок в виде развалюх", – резюмировал Мамка.

На заседании комитета Мамка напомнил, что многие факты нарушения законодательства Украины и злоупотребления служебным положением президента Украинской ассоциации футбола Павелко и его подельников установлены ВСК. Однако в связи с пандемией коронавируса времени для полного выяснения картины не хватило. Поэтому комиссия приняла решение рассмотреть вопрос о продлении ее полномочий. И просит комитет поддержки в виде соответствующего постановления. Комитет дал согласие.

Между тем, сам глава УАФ продолжает неистово заигрывать с парламентариями в надежде убедить их не голосовать за пролонгацию работы ВСК. С этой целью он даже организовал футбольный турнир под названием "Парламентский кубок", который лично патронирует. Очевидно, Павелко рассчитывает на то, что "в раздевалке" в неформальной обстановке он сумеет "поработать" с нардепами так же убедительно, как "работает" с судьями его заместитель Вадим Костюченко. Время покажет…

Источник: "ГОРДОН"