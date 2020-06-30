Подвиг неизвестного солдата подо Ржевом, духовные ценности, забота о языке. Все это наш наперсточник затеял, чтобы остаться у власти пожизненно

Наперсточник-то наш выступил с номером сверх программы, вы видели? Зашустрил ручками, аж в глазах зарябило, и вот уже нет нигде хлебного шарика.

Все остальное есть. Подвиг неизвестного солдата подо Ржевом, уникальная цивилизация, 1000-летний путь, духовные ценности, социальная защита, стабильность – безопасность, дети, забота о языке... Что угодно, кроме того единственного, ради чего затевался весь этот цирк: я остаюсь у власти пожизненно.

Приходи, лох, проголосуй за эту уникальную цивилизацию, смесь Бурунди с Сенегалом.

Источник: Виктор Шендерович / Facebook