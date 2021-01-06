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Виктор Шендерович
Виктор Шендерович

Российский писатель, публицист.


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Россия – претендент на дарвиновскую премию за самую бессмысленную смерть. Политический пофигизм – лишь часть диагностики

"Воротишься на родину..."

Далее – прозой.

Это п…здец, граждане. Маски на улице не носит почти никто. И в тесной продуктовой лавочке никто не просит безмасочных выйти вон. Скопище вирусоносителей образует здешнюю приветливую норму, а неловкость среди них всех должен, видимо, испытывать ты, отшатывающийся в маске. И, затаив дыхание, ловишь на себе иронические сочувственные взоры: не местный, что ли?

В некотором смысле, да.

Месяц я провел в Израиле, где смертность от коронавируса ничтожна по сравнению с российскими реальными показателями (этих просто нет в природе – наша статистика традиционно подложна). И вот за месяц – привык, знаете ли, к жестким санитарным нормам, втянулся. Немыслимое же дело – войти в помещение без маски! В масках ходят и по улице, в том числе ортодоксальные евреи, которые поначалу были в отказниках...

Сейчас в Израиле ураганным темпом идет прививка граждан – привит уже 1 млн. Введен очередной карантин – все стонут, но реальность есть реальность.

В России с признанием реальности вообще большие проблемы. И эта длящаяся ментальная катастрофа освещает нынешнюю коронавирусную коллизию метафизическим светом. Страна, спустя век голосующая за чекистов, которые сломали ей хребет, забывшая посчитать и похоронить собственных убитых на войне, пьющая все, что горит, живущая мифами, в разгар пандемии не носящая маски и сама себе лгущая по поводу собственной смертности, – это ведь одна и та же страна. Диагноз один, симптоматика многообразна.

В настоящий момент это, например, два десятка ежедневных туристических рейсов в Калининград, где в декабре наблюдался дефицит гробов...

Однова живем.

"Живем, кстати, недолго, но ничего страшного в этом не находим" (простите за самоцитирование). Писал и повторю: Россия – явный претендент на дарвиновскую премию за самую бессмысленную смерть. И наш политический пофигизм – просто часть диагностики.

Источник: Виктор Шендерович / Facebook

Теги: Россия, Виктор Шендерович, карантин, смертность, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, маски
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