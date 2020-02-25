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Дмитрий Снегирев
Дмитрий Снегирев

Общественный активист. Сопредседатель общественной инициативы "Права справа".


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ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

На вертолетах МВД людей можно было доставить прямо в санаторий Новых Санжар и избежать конфликта. Но этого почему-то не сделали

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Конфликт, который произошел в Новых Санжарах, свидетельствуют о наличии в Украине двух центров принятия решений. Это Офис президента и руководство МВД. Сама ситуация в Санжарах была искусственно создана. С протестами местного населения она ничего общего не имеет. Даже местный губернатор узнал, что Санжары выбрали местом размещения эвакуированных из Китая украинцев, лишь в 7.00 20 февраля. В то же время в соцсетях на страницах людей, приближенных к руководству МВД, эта информация начала появляться уже 19 числа.

Есть вопросы к МВД: почему, имея негативный опыт блокирования лечебных заведений в Тернопольской и Львовской областях, не были приняты превентивные меры в Полтавской области? Но почему-то препятствовать блокированию санатория в Новых Санжарах не стали. Перекрыть дороги, чтобы в Санжары не смогли приехать так называемые протестующие из других регионов, было не так уж и сложно. Все технические возможности для этого были.

В распоряжении МВД есть французские вертолеты, три из которых оснащены современным медицинским оборудованием. Их грузоподъемность – 10 тыс. тонн. То есть эти вертолеты могли приземлиться прямо на территории санатория, и всей этой ситуации с перевозкой людей в автобусах и последующим конфликтом можно было избежать. Сам Аваков говорил, что в случае необходимости эти вертолеты можно перебросить в любую точку страны. Но этого почему-то не сделали.

Не стоит забывать, что все это произошло на фоне разговоров о возможной отставке Кабинета Министров. Сама ситуация в Санжарах бьет по субъектности не только президента и правительства, но и по субъектности государства. Была создана крайне негативная для международного имиджа нашей страны картинка.

В свою очередь, украинская власть воспользовалась этим конфликтом, чтобы отвлечь внимание общества от годовщины расстрелов на Майдане и обострения ситуации на Донбассе. Воспользовались этим и внешние силы: мол, смотрите, украинцы неадекватно реагируют на своих же сограждан!

Источник: "ГОРДОН"

Теги: МВД, протесты, Дмитрий Снегирев, конфликт, коронавирус SARS-CoV-2, Новые Санжары
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