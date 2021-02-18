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Александр Турчинов
Александр Турчинов

Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины.


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Майдан выстоял благодаря каждому, кто оставался там, понимая, что решается судьба Украины

Утром 18 февраля 2014 года светило солнце. Синее небо словно ободряло своей глубиной и прозрачностью. В подобные дни кажется, что время бесконечно и впереди целая вечность, наполненная смыслом. По решению Вече на Майдане, оппозиция внесла в повестку дня Верховной Рады вопрос о возобновлении действия Конституции 2004 года, которую Янукович незаконно изменил, узурпировав власть. Чтобы поддержать эту инициативу, к стенам парламента с Майдана приближались колонны мирных протестующих.

Ответом на мирное шествие стали зверские убийства. В майдановцев летели гранаты, начиненные железом, которые калечили и убивали. Начали раздаваться выстрелы из помповых ружей и автоматического оружия. Вместе с силовиками, которые, преступив закон, начали стрелять в украинцев, привезенные в Киев банды уголовников, на которых опирался режим. Они добивали железными прутьями тех, кто падал.

В этот день Янукович и его команда перешли все границы. Власти пошли в атаку, пытаясь, утопив Майдан в крови, уничтожить дух сопротивления и жажду справедливости, которая была двигателем протестов. Чтобы уничтожить ночью Майдан, они использовали весь имеющийся у них арсенал оружия, применили бронетранспортеры и другую тяжелую технику.

Вечером со сцены Майдана я попросил женщин, молодежь младше 18 лет и пожилых людей покинуть площадь. Но ни один человек не ушел! Черные ряды "Беркута" и внутренних войск взяли Майдан в осаду, станции метро заблокированы.

Начался штурм окруженного Майдана. Скорые помощи не могли доехать, чтобы помочь раненым. Поэтому мы раненых и убитых несли в Дом профсоюзов, где располагался наш штаб.

Единственной нашей защитой был огонь баррикад, который уже пылал вокруг сцены, и сила духа защитников Майдана. Силовики, поджегшие Дом профсоюзов, пытались сжечь живьем майдановцев, которые были там, и уничтожить штаб сопротивления.

Было такое впечатление, что власть достигла апогея страха и безумия, бросив на Майдан все свои силы. Но его так и не смогли захватить. Именно тогда состоялся перелом и стало понятно, что режим Януковича проиграл и обречен. До его конца оставалось несколько дней...

Без оружия, в огне Майдан продолжал стоять. Майдан выстоял благодаря каждому, кто оставался там, понимая, что решается судьба Украины и нам некуда отступать. Мы выстояли там, потому что по-другому не могли.

За эти страшные три дня 18–20 февраля погибло около 100 активистов, более 1000 получили тяжелые ранения. Самому младшему из погибших Героев Небесной сотни Назару Войтовичу было 17 лет, самому старшему Ивану Наконечному 83 года. Вечная память тем, кто отдал свои жизни за свободную, независимую, европейскую Украину!

Источник: Олександр Турчинов / Facebook

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Теги: убийство, Александр Турчинов, Майдан, баррикады, революция, Революция достоинства, активист
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