ГОРДОН
 
 
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко

Экс-нардеп, исполнительный директор Украинского института будущего.


все материалы автора

У белорусов были люди, но не было лидера. У россиян есть лидер, но нет людей

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

О Навальном.

Если коротко, то у белорусов были люди, но не было лидера. У россиян есть лидер, но нет людей.

Навальный или переоценил свои силы и играет ва-банк, или мы чего-то не знаем.

Надеюсь, Навальный не такой наивный, чтобы верить в то, что Запад пойдет чуть дальше высказываний об обеспокоенности. И надеюсь, что его состояние здоровья не такое плохое, чтобы умереть в ближайшее время в российской тюрьме и тем самым отдать себя на алтарь борьбы либералов против Путина.

Что касается испуганного Путина, который меняет аэропорт посадки самолета с Навальным и проводит суд в полицейском участке, то он, действительно, все больше капсулируется. Но только крупные идеалисты могут всерьез говорить о скором уходе Путина от власти и ускорении транзита власти. Сейчас Путин готовит плацдарм для ухода, и подготовка может занять годы. Смертельно больные люди делают блицкриги, а не планомерно передают власть. Пока все выглядит так, что Путин играет с окружающими. Как тут не вспомнить Мао, который трижды официально называл преемников, а затем сажал их.

Конечно, мы не знаем ничего о состоянии здоровья Путина, но списывать его рановато. И обратите внимание, что пока нет ни одного слова о преемнике. Может, конечно, иностранные спецслужбы знают что-то сверхсекретное и это позволяет Навальному рисковать годами своей жизни, но это мы поймем лишь впоследствии. И все же, позволю себе предположить, что отсчет идет далеко не на недели, а возможно, на пару лет.

И еще хочется сказать немного о тех, кто в нашем Facebook говорит: "Сколько можно обращать внимание на российскую повестку дня". Все очень правильно, не надо обращать внимания на каждый чих (вот, например, на четырехчасовую конференцию Лаврова). Но не обратить внимание на событие, которое занимает первые полосы всех мировых СМИ – это очень по-украински. Там же ни слова нет об Украине.

Источник: Vadym Denysenko / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

Теги: Россия, Беларусь, Алексей Навальный, Вадим Денисенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  "Девка Березовского бросилась к официанту при Боре: "Трахни меня. Он не смог!". Боря пришел домой и повесился". Полный текст интервью Караулова Гордону
  "Девка Березовского бросилась к официанту при Боре: "Трахни меня. Он не смог!". Боря пришел домой и повесился". Полный текст интервью Караулова Гордону G
Дмитрий ГОРДОН
Какой бизнес в Украине и в мире выиграл от пандемии коронавируса. Список
Какой бизнес в Украине и в мире выиграл от пандемии коронавируса. Список G
Возвращение Навального. Суд приговорил его к 30 суткам ареста в "Матросской тишине". Онлайн-репортаж
Возвращение Навального. Суд приговорил его к 30 суткам ареста в "Матросской тишине". Онлайн-репортаж G
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Кличко на Крещение показал, как, фыркая, выныривает из затоки. Видео
Кличко на Крещение показал, как, фыркая, выныривает из затоки. Видео
Вдова Грачевского показала его могилу
Вдова Грачевского показала его могилу
"Как-то пошленько выглядит", "Какой красивый язык", "Абсолютно здоровый мужчина!". Фаны Потапа обсуждают его фото
"Как-то пошленько выглядит", "Какой красивый язык", "Абсолютно здоровый мужчина!". Фаны Потапа обсуждают его фото
Жена Остапчука напомнила Каминской об их договоренности
Жена Остапчука напомнила Каминской об их договоренности
  В новом клипе Скрипка и "Воплі Відоплясова" пробежались голыми из бани к проруби. Видео
  В новом клипе Скрипка и "Воплі Відоплясова" пробежались голыми из бани к проруби. Видео
"Фото кажется ужасно пошлым". Победительница "Холостяка 10" показала свой топлес-снимок
"Фото кажется ужасно пошлым". Победительница "Холостяка 10" показала свой топлес-снимок
Зибров рассказал, кем работает его 23-летняя дочь
Зибров рассказал, кем работает его 23-летняя дочь
"Чудо! Братская любовь – сильная вещь". Подольская показала, как общаются ее сыновья от Преснякова
"Чудо! Братская любовь – сильная вещь". Подольская показала, как общаются ее сыновья от Преснякова
Сын Алибасова рассказал, что происходит с его отцом
Сын Алибасова рассказал, что происходит с его отцом
Руслана, Джамала, Бурмака, Положинский, Tayanna, Jerry Heil, Kozak System, Mandry, Красноокий обратились к Зеленскому с просьбой разрешить организации "Авторы и издатели" контролировать вопрос роялти
Руслана, Джамала, Бурмака, Положинский, Tayanna, Jerry Heil, Kozak System, Mandry, Красноокий обратились к Зеленскому с просьбой разрешить организации "Авторы и издатели" контролировать вопрос роялти
Могилевская рассказала, как относится к усыновлению
Могилевская рассказала, как относится к усыновлению
"Кошечки. Большая симпатичнее", "Лижут зад только себе". Седокова надела "голый" купальник
"Кошечки. Большая симпатичнее", "Лижут зад только себе". Седокова надела "голый" купальник
24-летний сын Стефани Сеймур скончался от передозировки наркотиками
24-летний сын Стефани Сеймур скончался от передозировки наркотиками
"Модель из меня из разряда "ожидание реальность". Жена Monatik показала тело в купальнике
"Модель из меня из разряда "ожидание – реальность". Жена Monatik показала тело в купальнике
Аффлек и де Армас расстались – СМИ
Аффлек и де Армас расстались – СМИ
  "Дельфин и русалка". Королева записала песню со своим сыном. Видео
  "Дельфин и русалка". Королева записала песню со своим сыном. Видео
 

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS