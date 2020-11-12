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Владимир Фесенко
Владимир Фесенко

Руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента".


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"Карантин выходного дня" – максимально возможный компромисс между интересами эпидемиологической и экономической безопасности

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О "локдауне выходного дня".

Думаю, что другого выхода на сегодняшний день просто нет. Это максимально возможный компромисс между интересами эпидемиологической и экономической безопасности.

Тотальный и многомесячный локдаун – это экономическое самоубийство. Не вводить никаких карантинных ограничений – это коллапс медицинской системы, на порядок больше заболевших, большинству из которых просто не смогут оказать никакой медицинской помощи (боюсь, что уже и сейчас не всем ее могут оказывать своевременно), и десятки тысяч умерших.

Надо выбирать. У нас еще относительно мягкие ограничения по сравнению со многими другими европейскими странами. Тем, у кого есть выбор по характеру работы, надо самоизолироваться по максимуму, не дожидаясь ограничений от государства. Нас ждет тяжелая зима. И это надо воспринимать как неизбежность. Придется адаптироваться к этой ситуации.

Источник: Владимир Фесенко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, медицина, эпидемия, экономика, Владимир Фесенко, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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