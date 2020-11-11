Матчи чемпионата Украины по футболу состоятся на выходных, несмотря на карантин

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что с главой Министерства здравоохранения Максимом Степановым договорились чтобы проведение футбольных матчей не приостанавливали в выходные, несмотря на карантинные ограничения в выходные.

Матчи чемпионата Украины по футболу в премьер-лиге, первой и второй лиг пройдут на выходных, несмотря на введение карантина выходного дня, в том числе в городах, ранее находившихся в "красной зоне" карантина. Об этом 11 ноября сообщил глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко на своей странице в Facebook.

По его словам, руководство Украинской ассоциации футбола договорилось с главой Министерства здравоохранения Максимом Степановым, чтобы проведение футбольных матчей не приостанавливали в выходные, несмотря на локдаун в субботу и воскресенье. Возможность играть на выходных сохранится как минимум до конца года, говорится в сообщении.

Матчи пройдут без зрителей, отметил он.

"Минздрав разрешил проведение матчей чемпионата даже в тех населенных пунктах, которые ранее находились в "красной зоне". Это существенно уменьшит для многих клубов логистическую и финансовую нагрузку", – заявил Павелко.

Ранее футбольные клубы в УПЛ переносили матчи в города не из "красной зоны".

Сегодня Кабинет Министров Украины решил ввести в стране "карантин выходного дня". Степанов говорил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная уже с ближайших выходных. СМИ писали, что такой карантин продлится до 31 декабря этого года.

"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. "Карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", считает Степанов.

По состоянию на 11 ноября в Украине зарегистрировано 489 808 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 611 – за последние сутки. Скончалось 8947 пациентов с COVID-19, выздоровело 221 459 человек.