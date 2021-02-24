Последние несколько лет продажи алкоголя никак не реагируют на 23 февраля. Украинское общество выплевывает остатки советского прошлого

Можно что угодно рассказывать о большом желании украинцев праздновать советский праздник 23 февраля, но продажи не врут никогда, они лучше любой социологии показывают реальное состояние дел.

Последние несколько лет продажи алкоголя никак не реагируют на 23 февраля. Никак. В прошлом году было так и в этом так же – алкоголь скупали к 14 февраля и потом наступил резкий спад.

Поклонникам Советского Союза и фанатам колбасы по два рубля нужно признать, что 23 февраля уходит из украинской повестки дня и что украинское общество очень быстро выплевывает остатки своего советского прошлого и так же оно очень быстро избавляется от традиций и праздников прошлого, которые тянут нас назад.

Источник: Владислав Чечеткин / Facebook

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