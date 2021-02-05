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СБУ разоблачила в Запорожской области группировку, которая агитировала за возрождение СССР

Фигуранты разоблаченной в Запорожской области группировки входили в одно из пророссийских радикальных движений, выступающее за "возрождение обновленных республик СССР", сообщает пресс-служба СБУ.

В ходе обыска по месту жительства фигурантки правоохранители изъяли документацию, подтверждающую преступную деятельность
В ходе обыска по месту жительства фигурантки правоохранители изъяли документацию, подтверждающую преступную деятельность
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины разоблачила в Запорожской области организацию пророссийских сепаратистов, которая пропагандировала идею возрождения СССР. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно предварительному расследованию, фигуранты входили в одно из пророссийских радикальных движений, выступающее за "возрождение обновленных республик СССР". По замыслу заказчиков, группировка должны была агитировать население за возвращение в "правовое поле СССР". После этого злоумышленники планировали сформировать "органы советской государственной власти" через процедуру так называемого "народовластия".

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что злоумышленники хотят провести фейковые "всесоюзные выборы" для создания альтернативных органов управления всех уровней. Конечной целью участников движения является восстановление СССР путем проведения "открытого волеизъявления народа". При этом официальные органы власти Украины должны были бы сложить полномочия в пользу новоизбранной "советской власти".

"Выполняя инструкции кураторов из РФ, фигуранты должны были избраться в органы власти с официальными заявлениями о якобы желании граждан восстановить Украинскую ССР. Сотрудники СБУ задокументировали, что организатор украинского центра движения обратилась с официальным заявлением в государственные органы власти об открытии в одном из поселков Запорожской области избирательного участка для проведения фейкового волеизъявления. Она также требовала финансирования за счет местного бюджета, а чиновники должны были способствовать проведению "выборов", – говорится в сообщении.

В ходе обыска по месту жительства фигурантки правоохранители изъяли компьютерную технику, агитационные материалы и документацию, подтверждающую преступную деятельность.

Следствие продолжается в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

Теги: Россия, Украина, СССР, обыск, сепаратисты, агитация, правоохранители, спецслужбы, Служба безопасности Украины
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