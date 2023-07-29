В заявлении Стефанчука о выборах во время войны я прочитал то же, что и сотни тысяч ребят в пикселе. Вы заявили, что готовите выборы без военных

Руслан Стефанчук, я не имею понятия, что заставило вас вчера публично заявить, что Конституция не запрещает выборы во время военного положения и что вскоре вопрос выборов "будет актуализирован".

Может, вы хотели припугнуть депутатов правящей фракции, чтобы они голосовали активнее.

Может, вы случайно прочитали Конституцию, которая действительно не регулирует военное положение (для этого есть закон "О правовом режиме военного положения"), и решили поделиться с аудиторией своим открытием.

А может, вы действительно готовите выборы во время войны.

Мне, по большому счету, безразлично.

Я прочитал то же, что и сотни тысяч ребят в пикселе.

Вы заявили, что готовите выборы без военных.

Потому что никто не сделает так, чтобы военные голосовали в окопах. Никто не будет обустраивать участки под Бахмутом. Никто не будет отпускать сотни желающих поучаствовать в политической жизни и менять страну.

Вы фактически заявили, что дело военных – воевать молча. Без права голоса. А будущее страны решат без них. Без нас.

Есть две новости.

Первая. Так не будет.

Вторая. Так никогда не будет.

Ничего не будет про нас без нас.

Точка.

P.S. Господин Стефанчук, обратите внимание на мудрые слова известного политического деятеля господина Стефанчука. Этот господин Стефанчук, господин Стефанчук, 19 июня этого года в интервью УП сказал – цитирую: "Выборы во время войны разорвут страну".

Прислушайтесь к господину Стефанчуку, господин Стефанчук.

Внимательно прислушайтесь.

Очень.

Источник: Юрій Гудименко / Telegram

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