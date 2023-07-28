Запрета на проведение выборов во время действия военного положения в Конституции нет – Стефанчук

В ближайшее время вопрос изменений в закон о выборах будет актуализирован, считает Стефанчук Фото: Ruslan Stefanchuk / Facebook

"Такого запрета в Конституции нет. Этот запрет содержится в законе Украины "О правовом режиме военного положения". И поэтому как бы конституционного запрета проводить выборы во время военного положения нет", – сказал спикер парламента.

По его словам, в настоящее время необходимо придерживаться баланса.

"С одной стороны – да, парламент должен продолжать свою работу, должен принимать необходимые законодательные акты. Мы входим в бюджетный процесс, и это очень важные вещи. С другой стороны, мы должны понимать, что не должно быть застоя той демократии, которая существует в обществе. И именно поэтому президент Парламентской ассамблеи Совета Европы господин [Тини] Кокс и другие коллеги говорят о том, что все-таки необходимо приложить усилия, чтобы осуществить это", – указал Стефанчук.

По мнению главы Рады, данный вопрос "может быть вопросом дискуссий".

"И я думаю, что нам надо принять какие-то важные решения по этому, чтобы, с одной стороны, обеспечить стабильность в государстве, чтобы государство не было разорвано выборами во время войны, но с другой стороны – обеспечить вот этот поток демократии, за что Украина, в принципе, и борется", – подчеркнул Стефанчук.

Его спросили, поддержит ли он изменения в закон о выборах.

"Давайте посмотрим, как этот вопрос будет решаться. Но я думаю, что в ближайшее время он будет актуализирован", – ответил глава Верховной Рады.

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлевала военное положение 27 июля – до 15 ноября.