Запрета на проведение выборов во время действия военного положения в Конституции нет – Стефанчук

"Такого запрета в Конституции нет. Этот запрет содержится в законе Украины "О правовом режиме военного положения". И поэтому как бы конституционного запрета проводить выборы во время военного положения нет", – сказал спикер парламента.
По его словам, в настоящее время необходимо придерживаться баланса.
"С одной стороны – да, парламент должен продолжать свою работу, должен принимать необходимые законодательные акты. Мы входим в бюджетный процесс, и это очень важные вещи. С другой стороны, мы должны понимать, что не должно быть застоя той демократии, которая существует в обществе. И именно поэтому президент Парламентской ассамблеи Совета Европы господин [Тини] Кокс и другие коллеги говорят о том, что все-таки необходимо приложить усилия, чтобы осуществить это", – указал Стефанчук.
По мнению главы Рады, данный вопрос "может быть вопросом дискуссий".
"И я думаю, что нам надо принять какие-то важные решения по этому, чтобы, с одной стороны, обеспечить стабильность в государстве, чтобы государство не было разорвано выборами во время войны, но с другой стороны – обеспечить вот этот поток демократии, за что Украина, в принципе, и борется", – подчеркнул Стефанчук.
Его спросили, поддержит ли он изменения в закон о выборах.
"Давайте посмотрим, как этот вопрос будет решаться. Но я думаю, что в ближайшее время он будет актуализирован", – ответил глава Верховной Рады.
После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлевала военное положение 27 июля – до 15 ноября.
Глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева говорила 15 мая, что Украина стремится провести парламентские и президентские выборы согласно "обычному календарю". "То есть 2024 год, как запланировано, – это год президентских и парламентских выборов, а 2025-й – год местных выборов", – сказала она, сообщает "Европейская правда".
Кокс в интервью "Европейской правде", которое вышло 16 апреля, высказал мнение, что Украина должна провести парламентские и президентские выборы даже при условии военного положения.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, комментируя заявление Кокса, отметил, что с датами выборов Украина "разберется самостоятельно – согласно нашим законам и согласно нашей Конституции".
Стефанчук в опубликованном 19 июня интервью заявлял, что "наиболее правильное и мудрое решение – провести выборы сразу после завершения военного положения".