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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Рада продлила срок действия военного положения и мобилизации в Украине

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Нардепы приняли законопроекты о продлении срока действия мобилизации и военного положения на 90 дней
Нардепы приняли законопроекты о продлении срока действия мобилизации и военного положения на 90 дней
Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада на заседании 27 июля приняла законопроект №9532, которым утвердила указ президента Украины Владимира Зеленского о продлении срока действия военного положения в стране еще на 90 дней, до 15 ноября.

Об этом сообщили нардепы Ярослав Железняк и Алексей ГончаренкоИнициативу поддержали 347 нардепов.

Также парламентарии приняли законопроект №9533, который утверждает указ Зеленского о продлении всеобщей мобилизации тоже на 90 дней, добавил Гончаренко.

Соответствующие законопроекты президент внес в Раду 26 июля.

Это уже восьмое голосование парламента за продление действия военного положения и мобилизации в Украине с начала полномасштабной войны, которую начала Россия. 

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлевала военное положение 2 мая – до 18 августа.

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчинам в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, Алексей Гончаренко, мобилизация, военное положение, Владимир Зеленский, законопроект, голосование, Ярослав Железняк
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