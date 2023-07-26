Рада в ближайшие дни рассмотрит продление военного положения и мобилизации – нардеп Железняк

"Это будет уже восьмое голосование парламента за военное положение с начала войны. [...] Скорее всего, это продолжение военного положения и всеобщей мобилизации будет также на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года", – написал депутат.

Пока президент не вносил в Верховную Раду соответствующих предложений.