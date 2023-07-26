Рада в ближайшие дни рассмотрит продление военного положения и мобилизации – нардеп Железняк

"Это будет уже восьмое голосование парламента за военное положение с начала войны. [...] Скорее всего, это продолжение военного положения и всеобщей мобилизации будет также на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года", – написал депутат.
Пока президент не вносил в Верховную Раду соответствующих предложений.
После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлевала военное положение 2 мая – до 18 августа.
Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчинам в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.