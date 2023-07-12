Кабмин расширил перечень отраслей, работники которых бронируются от мобилизации

Правительство расширило перечень сфер, работники которых могут получить бронь от мобилизации, и установило сроки рассмотрения обращений по определению предприятий критически важными – теперь они не должны превышать 10 рабочих дней.
Согласно постановлению, для признания предприятия критически важными нужны три или более критерия из семи утвержденных Кабмином, в частности – определенный уровень налоговых выплат, отсутствие задолженностей по единому социальному взносу (ЕСВ) и важность предприятия для национальной экономики. Для сратегических отраслей, таких как топливно-энергетический комплекс, достаточно соответствия двум критериям, говорится в документе.
Он также предусматривает, что сумма уплаченного предприятием ЕСВ более €1,5 млн теперь будет учитываются в налоговом критерии для определения предприятия критически важным. Также Кабмин разрешил организациям ветеринарной медицины и казенным предприятиям пробирного контроля соответствовать двум критериям, а не трем.
В Минэкономики отметили, что внесенные изменения предусматривают применение единого подхода к определению количества военнообязанных, подлежащих бронированию и работающих в органах местного самоуправления и в государственных органах.
После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 2 мая – до 18 августа.
Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.
27 января КМУ утвердил порядок бронирования предприятиями своих сотрудников в условиях военного положения. 28 апреля Кабмин уже вносил в него изменения, откорректировав сроки представления и рассмотрения госорганами документов по бронированию.