Кабмин расширил перечень отраслей, работники которых бронируются от мобилизации

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Правительство расширило перечень сфер, работники которых могут получить бронь от мобилизации, и установило сроки рассмотрения обращений по определению предприятий критически важными – теперь они не должны превышать 10 рабочих дней.

Согласно постановлению, для признания предприятия критически важными нужны три или более критерия из семи утвержденных Кабмином, в частности – определенный уровень налоговых выплат, отсутствие задолженностей по единому социальному взносу (ЕСВ) и важность предприятия для национальной экономики. Для сратегических отраслей, таких как топливно-энергетический комплекс, достаточно соответствия двум критериям, говорится в документе.

Он также предусматривает, что сумма уплаченного предприятием ЕСВ более €1,5 млн теперь будет учитываются в налоговом критерии для определения предприятия критически важным. Также Кабмин разрешил организациям ветеринарной медицины и казенным предприятиям пробирного контроля соответствовать двум критериям, а не трем.

В Минэкономики отметили, что внесенные изменения предусматривают применение единого подхода к определению количества военнообязанных, подлежащих бронированию и работающих в органах местного самоуправления и в государственных органах.