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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кабмин расширил перечень отраслей, работники которых бронируются от мобилизации

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С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление №76 от 27 января 2023 года о бронировании военнообязанных на период мобилизации и на время военного положения. Об этом Министерство экономики Украины сообщило 12 июля в Facebook.

Правительство расширило перечень сфер, работники которых могут получить бронь от мобилизации, и установило сроки рассмотрения обращений по определению предприятий критически важными – теперь они не должны превышать 10 рабочих дней.

Согласно постановлению, для признания предприятия критически важными нужны три или более критерия из семи утвержденных Кабмином, в частности – определенный уровень налоговых выплат, отсутствие задолженностей по единому социальному взносу (ЕСВ) и важность предприятия для национальной экономики. Для сратегических отраслей, таких как топливно-энергетический комплекс, достаточно соответствия двум критериям, говорится в документе.

Он также предусматривает, что сумма уплаченного предприятием ЕСВ более €1,5 млн теперь будет учитываются в налоговом критерии для определения предприятия критически важным. Также Кабмин разрешил организациям ветеринарной медицины и казенным предприятиям пробирного контроля соответствовать двум критериям, а не трем.

В Минэкономики отметили, что внесенные изменения предусматривают применение единого подхода к определению количества военнообязанных, подлежащих бронированию и работающих в органах местного самоуправления и в государственных органах.

https://www.facebook.com/mineconomdev/posts/pfbid0oMHK16yU7a8y1ZE2KEfn4EDHG2dq9JsAHJCUWJXwKYTrdYmmSBgM38FC9AEN9SY2l

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 2 мая – до 18 августа.

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

27 января КМУ утвердил порядок бронирования предприятиями своих сотрудников в условиях военного положения. 28 апреля Кабмин уже вносил в него изменения, откорректировав сроки представления и рассмотрения госорганами документов по бронированию.

Теги: Кабинет Министров, мобилизация, Министерство экономики, военное положение
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