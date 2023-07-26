Зеленский предложил Раде продлить срок действия военного положения и мобилизации в Украине

Зеленский внес в Раду два законопроекта – о продлении срока мобилизации и военного положения Фото: president.gov.ua

Тексты законопроектов еще не опубликованы.

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк сообщал сегодня утром, что парламент вскоре рассмотрит такие инициативы. По его предположению, срок действия мобилизации и военного положения в Украине продлят на 90 дней, до 15 ноября.

Это будет уже восьмое голосование парламента за военное положение с начала полномасштабной войны, отметил Железняк и напомнил процедуру: "Сначала президент подписывает два указа – потом их подают на утверждение в Раду – затем комитет по вопросам обороны – затем голосование в зале (226+)".