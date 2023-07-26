Зеленский предложил Раде продлить срок действия военного положения и мобилизации в Украине

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Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк сообщал сегодня утром, что парламент вскоре рассмотрит такие инициативы. По его предположению, срок действия мобилизации и военного положения в Украине продлят на 90 дней, до 15 ноября.
Это будет уже восьмое голосование парламента за военное положение с начала полномасштабной войны, отметил Железняк и напомнил процедуру: "Сначала президент подписывает два указа – потом их подают на утверждение в Раду – затем комитет по вопросам обороны – затем голосование в зале (226+)".
После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлевала военное положение 2 мая – до 18 августа.
Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчинам в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.