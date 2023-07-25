Россиянка организовала схему выезда уклонистов в Черновицкой области – СБУ

Организатором незаконной схемы вывоза уклонистов выступила гражданка РФ, имеющая вид на постоянное жительство в Украине, отметили в СБУ Фото: Управління СБ України в Чернівецькій області / Facebook

Отмечается, что организатором выступила гражданка страны-оккупанта РФ, имеющая вид на постоянное жительство в Украине и проживающая в Черткове Тернопольской области.

"За деньги злоумышленница пообещала четырем мужчинам, которые подлежат мобилизации во время военного положения, нелегально переправить их через государственную границу за пределами пунктов пропуска в Румынию. Стоил такой "трансфер" более $18 тыс. и €5 тыс. По замыслу "спецоперации" фигурантка должна была привезти уклонистов к участку так называемой зеленой границы на территории Черновицкой области, а дальше они должны были пешком перейти на румынскую сторону", – сказано в сообщении.

Однако такому плану помешали правоохранители, которые задержали всех участников, указали в СБУ.

Как рассказали в спецслужбе, другой канал для уклонистов организовал житель Черновицкого района, привлекший к незаконной схеме еще двух знакомых.

"Помощники" должны были транспортировать двух "клиентов" до государственной границы, а организатор дистанционно руководил их действиями. Стоила такая "услуга" до $6 тыс. с человека. Исполнителей и уклонистов задержали оперативники по дороге в направлении линии госграницы", – подчеркнули в региональном управлении СБУ.

Правоохранители сообщили трем участникам противоправных схем о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).