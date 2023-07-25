Россиянка организовала схему выезда уклонистов в Черновицкой области – СБУ

Отмечается, что организатором выступила гражданка страны-оккупанта РФ, имеющая вид на постоянное жительство в Украине и проживающая в Черткове Тернопольской области.
"За деньги злоумышленница пообещала четырем мужчинам, которые подлежат мобилизации во время военного положения, нелегально переправить их через государственную границу за пределами пунктов пропуска в Румынию. Стоил такой "трансфер" более $18 тыс. и €5 тыс. По замыслу "спецоперации" фигурантка должна была привезти уклонистов к участку так называемой зеленой границы на территории Черновицкой области, а дальше они должны были пешком перейти на румынскую сторону", – сказано в сообщении.
Однако такому плану помешали правоохранители, которые задержали всех участников, указали в СБУ.
Как рассказали в спецслужбе, другой канал для уклонистов организовал житель Черновицкого района, привлекший к незаконной схеме еще двух знакомых.
"Помощники" должны были транспортировать двух "клиентов" до государственной границы, а организатор дистанционно руководил их действиями. Стоила такая "услуга" до $6 тыс. с человека. Исполнителей и уклонистов задержали оперативники по дороге в направлении линии госграницы", – подчеркнули в региональном управлении СБУ.
Правоохранители сообщили трем участникам противоправных схем о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).
После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 2 мая 2023 года – до 18 августа.
Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа прошлого года президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.